حقائب للمسبح والشاطىء من زارا تناسب إجازتك الصيفية

هل تريدين السفر إلى وجهة سياحية يوجد فيها بحر؟ هل لديك حقائب تناسب البحر؟ هل قمت بالحجز لإجازتك الصيفية في أحد الفنادق التي تطل على الشاطيء أو المسبح؟

موديلات كاش مايوه من فيكتوريا سيكريت لإطلالة ملفتة على شاطئ البحر

أصبحت إطلالات الشاطئ مهمة جداً من اكسسوارات وحقائب لتخزين كل شيء سواء كنتِ تحبين حقيبة من القش أو حقيبة قماشية أو حقيبة من السلة لقضاء عطلة صيفية مريحة وأنيقة، حيث تحتل حقائب المسبح والشاطىء مكانة كبيرة هذا الصيف في قلوب النساء ويعود السبب في ذلك إلى موديلاتها المناسبة لجميع الأذواق والجذابة بالإضافة إلى أنها تزيدكِ أناقة وجاذبية.

ولا تكتمل إجازتك الصيفية على الشاطئ دون شراء حقائب أنيقة تناسب البحر والمسبح، إليك مجموعة مقدمة من محلات زارا العالمية لتستمتعي بأشعة الشمس الدافئة مع إطلالة البحر الرائعة للاسترخاء والاستمتاع بإجازتكِ لصيف 2022، ما رأيكِ بها؟

مستلزمات ضرورية خاصة بالبحر والمسبح

حذاء مناسب للبحر لزيادة الشعور بالراحة عند المشي.

حقيبة من القش بحجم كبير أو حقيبة ظهر يوضع فيها المسلتزمات الضرورية لكِ مثل مشط، واقي شمس، مرآة، نظارة شمسية، اكسسوارات، مكياج خفيف إن لزم الأمر، كريم مرطب، أدوية التي تحتاجينها، شاحن للموبايل، سماعات لسماع الموسيقى المفضلة لديكِ.

ضعي في حقيبتك كاش مايو من باب الاحتياط أو شورت مع تي شيرت.

إحضار أطعمة خفيفة ومفيدة مثل مكسرات صحية، بسكويت مالح أو حلو "حسب رغبتكِ"، فواكة وخضار ضعيهم في تبروير صغير، قارورة ماء حجم صغير.

من الضروري إحضار كيس صغير لوضع المخلفات لأنه قد يصعب إيجاد سلة مهملات على الشاطئ.

وضع ربطات للشعر فهي تعتبر واحدة من أهم الإكسسوارات الصيفية للبحر والتي يجب أن تحتويها حقيبتك، لأنه مع نزولك للسباحة لن يكون هناك وقت كاف لتصفيف شعرك ولاختصار الوقت أيضاً وحتى تكون إطلالتك جذابة.

قطع أساسية يجب أن تكون موجودة في حقيبة السفر هذا الصيف

نصائح عند شراء حقيبة يد

اختيار الحجم المناسب لكِ خصوصاً غذا كنتِ من الاشخاص الذين يضعون أشياء كثيرة داخل الحقيبة.

الابتعاد عن شراء الحقائب الثقيلة لأنها تسبب أوجاع للأيدي والأكتاف.

اختيار حقيبة ذات جودة عالية وأياَ التحقق من الخياطة حول كل زاوية مع السحابات.

اختيار حقيبة تحتوي على جيوب كثيرة لوضع مستلزماتكِ الضرورية دون أخذ وقت طويل بالبحث.

إذا قررتي شراء حقيبة غالية الثمن حاولي أن تختاريها بمويل ولون يناسب أغلب ملابسكِ حتى تستطعين حملها أكثر من مرة دون تردد.

7 قطع صيفية لا بد أن تكون في خزانتك هالموسم

موضة الجمبسوت اختيارك لإطلالة عصرية في عيد الأضحى

فساتين من زارا يمكنك ارتداؤها في عيد الأضحى