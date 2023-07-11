إطلالات نجمات العالم في العرض الأول لـ فيلم باربي على السجادة الوردية

أقيم خلال الساعات الماضية العرض العالمي الأول لـ فيلم باربي"Barbie"، الذي يعد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2023، وذلك بحضور طاقم عمل الفيلم، في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت شركة "وارنر براذرز" الشركة الأم المنتجة للفيلم، وضع سجادة وردية بدلا من السجادة الحمراء المتعارف عليها، كما حرص عدد من نجوم ونجمات العالم على تهنئة مارجوت روبي بالفيلم الجديد ومساندتها في العرض الخاص ومن بينهم بيلي ايليش ونيكي ميناج وجال جادوت وغيرهم.

وتألقت النجمات الحاضرات بإطلالات جذابة غلب على بعضها اللون الوردي والبيج وفيما يلي نظرة على أبرز هذه الإطلالات الجميلة التي تألقت بها النجمات في العرض الأول الذي أقيم في استوديوهات (WB) التابعة لشركة "وارنر براذر" الأمريكية في "داونتاون" لوس أنجيلوس.

بيلي آيليش تواصل الظهور بإطلالات غريبة ومشابهة لأسلوبها المعتاد في عرض فيلم باربي

ومن بين النجمات اللواتي حرصن على حضور العرض، المغنية الشابة بيلي آيليش التي واصلت اختياراتها العملية غير التقليدية في إطلالاتها، حيث ارتدت سروال واسع للغاية باللون الأسود بقصة (Anti Fit Silhouette) وقصير قليلا باللون الأسود مع قميص مخطط باللون الوردي وبتصميم واسع أيضا زينته مع ربطة عنق باللون الأحمر.

وانتعلت حذاء رياضي ضخم وأمسكت حقيبة وردية صغيرة من علامة الأزياء البريطانية "فيفيان ويستوود" من مجموعة ربيع وصيغ 2022.

نيكي ميناج بإطلالة من دار "عز الدين علايا"

أطلت النجمة والرابر الأميريكية نيكي ميناج لمساندة مارجوت روبي وقدمت لها التهاني على السجادة الوردية الخاصة بعرض الفيلم.

كما تألقت نيكي بإطلالة جذابة بفستان من قطعتين باللون الرمادي، حيث جاء الجزء العلوي بتوب قصير برقبة مرتفعة وأكتاف مكشوفة، أما الجزء السفلي فجاء عبارة عن تنورة مجسمة وطويلة من نفس الخامة.

وتزينت من الأعلى بأربطة جلدية باللون الأسود، مع فتحة ساق أمامية طويلة. وحذاء من العلامة الفرنسية "كريستيان لوبوتان".

هاري نيف بإطلالة سوداء راقية

ظهرت النجمة الأميركية هاري نيف بفستان أسود طويل وبراق انسدل مجسما وجاء الجزء العلوي مزينا بالكشكش مع حزام عريض على الخصر باللون الأسود، وجاء الفستان مزينا بفتحة ساق أمامية طويلة من توقيع المصمم الفرنسي "إيدي سليمان" مصمم دار أزياء سيلين الفرنسية.

ونسقت الإطلالة مع حذاء أسود من العلامة الإيطالية "جيانافيتو روسي" بـ"سلايد" أسود أمامي. ومجوهرات أنيقة من دار "شوبارد".

أريانا جرينبلات بإطلالة ب"كورسيه" مميز

ارتدت أريانا غرينبلات نجمة الفيلم الذي يعرض حاليا أيضا، فستان جذاب جاء من الأعلى بقصة الكورسيه باللون البيج، مع فتحة صدر غير منتظمة، ثم انسدل بداية من الخصر مزينًا بالوردات الضخمة باللون الأسود، وانسدل الفستان حتى أسفل باللون الأسود المزين بالترتر "الباييت" البراق.