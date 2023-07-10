مارغوت روبي بإطلالات باربي الأنثوية في جولة عروض حول العالم

منذ إعلان انطلاق فيلم باربي في الجزء الأول من عام 2023 تحديدا من شهر مارس الماضي، تنافست دور الأزياء العريقة على إدخال اللون الوردي أو الزهري بدرجة الوردي 022 أو ما يعرف بالوردي الخاص بـ"باربي" في تصاميمهم وأزيائهم مرارا وتكرارا حتى تظهر في جولة عروض الفيلم الذي سيتم عرضه في عدة مدن مثل نيويورك، لندن وسيدني.

وبالفعل منذ انطلاق جولة عروض الفيلم مطلع هذا الشهر، يبدو أن الفنانة الأمريكية الجميلة مارغوت روبي ومستشار الأزياء الخاص بها، أندرو موكامال، ملتزمان تماما بتقديم بعض الإطلالات الأيقونية لباربي، التي شاركها موكامال عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

ونالت هذه الإطلالات العديد من الآراء التي وصفت الجولة الخاصة بالترويج للفيلم بالرائعة والأنيقة بحيث بدت باربي وكأنها استحوذت على مارغوت روبي.

وأطلق على التزام روبي الاستمرار بأداء الشخصية على السجادة الحمراء بشكل احترافي اسم "اللباس المنهجي"، على خطى الممثلة زيندايا، التي حرصت على الظهور بإطلالة ذات تفاصيل عنكبوتية أثناء الترويج لفيلم الرجل العنكبوت "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار"، والممثلة الأمريكية هالي بيلي، بإطلالة حورية البحر للترويج لفيلم "الحورية الصغيرة".

أول إطلالة باربي في مدينة "سيول"

بفستان باللون الوردي من العلامة الإيطالية "فيرساتشي" من مجموعة ربيع وصيف 1996 من تصميم المصمم الإيطالي "جياني فيرساتشي" أطلت النجمة العالمية "مارغوت روبي" بإطلالة أنيقة وخلابة أبرزت أنوثتها وجمالها بقماش الـ"لاميه" الناعم باللون الوردي "الماجناتيكا".

ارتدت العارضة الأمريكية "كلوديا شيفر" نفس الفستان قبل 20 عامًا في ميلان. ونسقت الإطلالة الطبيعية مع شعر أشقر منسدل ومكياج بظلال طبيعية باللون الوردي الأنثوي.

الإطلالة الثانية بتصميم خاص من "موسكينو"

يبدو أيضا أن روبي ومستشار الأزياء الخاص بها، "أندرو موكامال"، ملتزمان تماما بتقديم بعض الإطلالات الأيقونية لباربي، التي شاركها موكامال عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وكانت إحداها هذه الإطلالة التي أثارت الجدل لأنها مصممة من دار موسكينو التي غادرها حديثا المصمم "جيريمي سكوت" وأعادت التكهنات في ما إذا سيعود إلى التصميم في الدار.

وكانت الإطلالة المنسوخة من باربي شركة "ماتيل" الأمريكية لعام 1983، وبدت غاية في الدراماتيكية والتمثيل السينمائي الرائع، حيث بدت تماما كباربي الأصلية.

إطلالة أخرى من "فيرساتشي" بـ"سويتر" وردي يزيد من حرارة الصيف

بإطلالة "أولد سكول" من دار "فيرساتشي" الإيطالية من مجموعة خريف وشتاء 1996 وحذاء بكعب "ويدج" وقصة "لوفرز" ظهرت باربي 2023 بإطلالة كلاسيكية باللون الوردي كما هو متوقع بروح شبابية وأنيقة بـ"سويتر" من الصوف "تويل" بياقة عالية وتنورة ميتاليك بثنيات رباعية على أطراف التنورة. ونسقتها مع جوارب باللون الوردي.

إطلالة بالـ"بولكا دوتس" تريند هذا الصيف

بفستان مستوحى من باربي عام 1991 أطلت روبي بإطلالة بقماش الـ"بولكا دوتس" أو المرقط بقصة "تروفي نيك" بقماش صيفي خفيف حيث نسقته مع حذاء أبيض من علامة "فيرساتشي" أيضا.

أما الفستان من علامة "ماكس مارا" ونسقت الإطلالة مع تسريحة شعر بسيطة مع فرقة جانبية وحقيبة صفراء من علامة "شانيل" وسوار يد من "بوشيرون".