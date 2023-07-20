إطلالة أنيقة باللون الأسود للنجمة رزان جمال خلال مشاركتها في مهرجان "أفضل"

تمكنت الفنانة اللبنانية رزان جمال من لفت الأنظار وتحقيق شهرة واسعة في الوطن العربي بوقت قصير، بالرغم من مشاركتها سابقًا في أفلام وأعمال أجنبية بين الأميركية والفرنسية، التي شاركت فيها في العديد من حفلات توزيع الجوائز السينيمائية حول العالم.

وكانت بداية ظهورها في عالم السينما والأعمال العربية من خلال مسلسل ما وراء الطبيعة، حيث قامت بتقديم دور "ماجي" في المسلسل الذي تحدثت فيه باللكنة الأسكتلندية، وبعدها أسند لها المخرج المصري مروان حامد دورها في الفيلم الناجح فيلم "كيرا والجن".

كانت الضربة الأقوى في مسيرتها الفنية مشاركتها في مسلسل الثمن جنبا إلى جنب مع الفنان السوري باسل خياط. وحصدت رزان جمال جائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة، وذلك خلال مهرجان "أفضل" الدولي AFDAL، حيث تألقت بتصميم مميز حمل توقيع المصمميْن اللبنانيين جورج قزي وأسعد أسطا، اللذين يديران ويصممان لعلامة Azzi & Osta.



تفاصيل إطلالة رزان جمال في مهرجان أفضل

تألقت الفنانة اللبنانية بفستان أسود طويل من مجموعة الخياطة الراقية (Haute Couture) من موسم ربيع وصيف 2023، وتميز الفستان بقصة منسدلة وواسعة ومحددة عند الخصر من قماش الجاباردين القطني الراقي، ومن دون أكمام مع ياقة عالية بستايل "هالتر نك" التريند لهذا الصيف، وتفصيلة أنيقة من قماش الساتان بطبقتي كشاكش زينت القسم العلوي من الفستان، وتمتد من الكتف الأيسر وصولا إلى أعلى الشق في الساقين، حيث يبرز الشق الطويل ليكشف الساق اليسرى بكل أناقة.

تزينت رزان بمجموعة من المجوهرات الرائعة من البلاتين المرصّع بالألماس من "L’Atelier Nawbar"، وانتعلت صندلا مفتوحا أسود اللون بكعب طويل من علامة "أليساندرا ريتش".

الطلة الجمالية الأخاذة التي أطلت بها

من ناحية الطلة الجمالية، منح مصفف الشعر اللبناني جورج المندلق النجمة تسريحة "شينيون" راقية وذكرتنا بإبهار الستايل الـ"ريترو" وكانت منخفضة مع فرق جانبي أنيق، في حين زين خبير التجميل كريستيان أبو حيدر وجه رزان بمكياج ناعم، اقتصر على مزيج من الظلال البرونزية والذهبية فوق الجفون، وموزعة بأسلوب دخاني "سموكي"، وكحل مائي أسود ممدود خارج حدود العينين يحدد جذور الرموش العليا، ونحت ملامح وجهها بواسطة مزيج من البودرة البرونزية والوردية، واعتمدت أحمر شفاه مرجاني اللون.



