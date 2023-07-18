بين ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز .. من تألقت بينهما بأجمل ملابس العطلات؟

استطاعت النجمات خلال هذا الصيف أن يتألقن بأجمل صيحات الموضة الكاجوال والعصرية والكلاسيكية والجريئة التي تضمن لهن الراحة والجمال أثناء السفر والرحل والإجازات خلال أيام الصيف المنقضية.

باتت إطلالاتهن مصدر اهتمام وإلهام للعديد من النساء المتابعات للموضة المريحة المناسبة للعطل والإجازات واستطعن بأناقتهن أن يتنافسن على الإطلالات العالمية واعتمدت كل من جورجينا رودريغية زوجة لاعب كرة القدم الرتغالي كريستيانو رونالدو والفنانة المصرية ياسمين صبري اقتناء قطع تستحق التوقف عندها لتأمل جمالها وملاءمتها للإطلالات الصيفية المريحة.

استلهمي من أناقتهما أجمل صيحات التصاميم الراقية التي تليق بك أثناء السفر وانتقي منها الاجمل والأكثر جاذبية ومناسبة لك.

ياسمين صبري بفستان أنيق ومزخرف

خلال السفر تتألق النجمة ياسمين صبري بموضة الفساتين الطويلة الأنيقة التي تبرز بتدرجات ألوان ودرجات مختلفة قوية ومتموجة باللون المرجاني والبنفسجي والرتقالي.

تتألق بأقمشة ناعمة وصيفية، حيث تنسدل من الياقة الرسمية بقصة مريحة وفضفاضة دون إظهار تفاصيل الجسم لحركة وراحة أكثر. فانتقي مع هذا التصميم موضة الأكمام النصفية مع القصة المريحة لضمان اطلالة أنيقة وساحرة كإطلالات ياسمين خلال السفر

.ننصحك باختيار هذا النوع من الفساتين الطويلة الملونة اذا كنت تتمتعين بقامة طويلة، ولا تترددي بتنسيقه مع النظارات السوداء ذات العدسات الملونة لمزيد من المرح والأناقة للإطلالة.

فستان الـ"دي إم سي" الناعم بأسلوب جورجينا

بقماش الـ"دي إم سي" الصيفي والناعم والمعالج بخيوط الـ"تريكو" التي تمنح قطع الملابس المزيد من الحرة والإنسيابية أطلت جورجينا رودريغيز بفستان صيفي ناعم وأنيق بألوان حيادية بين الرمادي والبيج والبني الفاتح بلإطلالة صيفي غاية في الجمال نسقتها مع صندل أصفر اللون.

إطلالة مثالية لأسلوب البحر والعطل الصيفية. خيار مثالي لصاحبات القوام الممتلئ أيضا.

فساتين مطبعة بطبعات "فيرساتشيه" أنيقة على أسلوب ياسمين صبري

أيضا برزت إطلالات ياسمين صبري العصرية خلال هذا الصيف من خلال تألقها على الشاطئ بأجمل الفساتين الطويلة والمنقوشة بالزخرفات الحيوية والتدرجات اللونية الفاتحة والداكنة التي رافقت إطلالتها مع القصة الواسعة التي لا تظهر مفاتن الجسم مع الخطوط الرفيعة والطويلة التي تنسدل على الأكتاف.

كما ازدانت إطلالات ياسمين صبري العصرية على الشاطئ مع صيحة الفساتين الملفتة والبارزة بنقشات الألوان المتداخلة والعصرية والقصة الضيقة التي تنسدل بشكل حيوي لابراز مفاتنها وجسمها النحيف بأسلوب ساحر.