البوابة - أطلت إيمان بنت عبدالله الثاني في حفل زفاف وعقد قران شقيقها، ولي العهد الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفستان من تصميم دار ديور، تميز الفستان باللون الابيض العاجي والاكمام الفضفاضة. ونسقت معه حقيبة كلتش باللون الفضي. أما الشعر والماكياج فكما عودتنا الأميرة إيمان فقد اختارت تسريحة رقيقة انثوية مع ترك شعرها منسدلاً من الخلف، واختارت مكياجاً خفيفاً. رافق سموها إلى قصر زهران زوجها السيد جميل ألكسندر، حيث استقبلهما جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

إطلالة الأميرة إيمان في حفل زفاف شقيقها الأمير الحسين



إطلالة الأميرة إيمان في حفل زفاف شقيقها الأمير الحسين

يذكر أن الأميرة إيمان قد احتفلت بزفافها على السيد جميل ألكسندر ترميوتس في شهر آذار الماضي في قصر "بيت الأردن" مقر إقامة الملك، وشارك فيه عدد من أفراد العائلة المالكة، وأفراد عائلة زوجها، إلى جانب عدد من المقربين، وممثلون عن عائلات ملكية عربية. وارتدت فستان زفاف من تصميم دار الأزياء الفرنسية ديور.



وكانت الملكة قد أقامت حفل حناء للأميرة إيمان، في قصر الحسينية وسط أغانٍ تراثيةٍ وشعبيةٍ أردنية قدمتها فرقة "نايا" النسائية. ونشرت الملكة رانيا على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مجموعة من الصور وفيديو من حفل حناء ابنتها، حيث ظهرت العروس في ثوب مطرز باللون الأبيض بتوقيع المصممة الأردنية ريما دحبور، زينته بحزام من فستان زفاف والدتها الملكة رانيا.



هذا وخطفت الأميرة الرقيقة الأنظار كذلك في حفل حناء الآنسة رجوة خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين عندما اختارت ثوبًا عصريًا بلون اللافندر من قماش الحرير الناعم، تميَّزت ياقته بتطريزات تقليدية محاكة باللون الأبيض، مع أكمام فضفاضة، وطيات أنيقة جانبية مُزينة بتطريزات بيضاء.

جدير بالذكر أن الأميرة إيمان تميل إلى اختيار تدرجات اللون الأبيض؛ فقد ظهرت في اكثر من مناسبة بأزياء باللون الأبيض، الذي يرمز إلى النقاء والهدوء، كما أنه لون جذاب في المناسبات الاجتماعية الهامة ويمكن تنسيقه مع الكثير من الظلال اللونية.



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