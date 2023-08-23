إطلالة الأميرة جليلة الأخيرة من "ساندرو" .. تعرفوا على سعرها

خلال اليوم الأخير من ختام فعاليات مهرجان عمان السينمائي في العاصمة وبحضور عدد كبير ولافت من أبرز نجوم السينما من الشرق الأوسط وأبرز نجوم العالم الفني من مخرجين وكتاب ومؤلفين، تنافست الأفلام هذا العام على جائزة ” السوسنة السوداء“ في أقسامها التنافسية الأربعة.

ثلاثة منها تمنحها لجان التحكيم مقسمة على أساس: أفضل فيلم عربي روائي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي قصير (١٨ فيلما) بالإضافة إلى جائزة الجمهور المخصصة لقسم ”الأفلام غير العربية“ (ثمانية أفلام).

ومن الجدير بالذكر لهذا العام، أن الأفلام العربية الوثائقية الطويلة ستتنافس أيضا على جائزة فيبريسكي. وكانت الأجواء حماسية خلال اليوم الأخير وكانت المنافسة عالية ضمن حضور راقي تضمن ظهور ملكي للأميرة الجميلة الأمير جليلة فإليك تفاصيل إطلالاتها.

إطلالة الأميرة جليلة

تألقت سمو الأميرة جليلة بإطلالة راقية بفستان باللون الكحلي بدرجة "نافي" (Navy)، من علامة الأزياء البريطانية "ساندرو" إذ جاء بقصة ماكسي بطول "ميدي" المفضل لدى أفراد العائلة الملكية.

ورافق اللون الكحلي الراقي للفستان الذي جاء بحمالات عريضة محتشمة "كورسيه" ملون بتدرجات اللون البنفسجي مع اللون الوردي الفاتح.

ونسق الفستان مع المجوهرات الراقية بسلسلتين واحدة طويلة والأخرى كانت قصيرة مع "ساج" باللون الأبيض وصندل بشرائط أمامية راقية باللون الأسود، واختارت لتنسيق طلتها الجمالية مع الإطلالة الكاملة تسريحة شعر "ويفي" راقية وشبابية لاءمت سن الأميرة الشابة.

وسبق وأن ارتدت جودي جرينسون ذات الفستان في عام 2017 بتفاصيل راقية في مسلسل "70 brick" ويتوفر الفستان بسعر 450 دولار على هيئة قطع مسبقة الاستعمال.