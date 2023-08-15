لعشاق العود.. كارولينا هيريرا تطلق نسمات شرقية ممزوجة بعصرية غربية

تحب المرأة أن تحمل تراث بلادها وعاداتها الأصيلة إلى الأماكن السياحية التي تزورها وإلى البلدان المختلفة التي قد تتواجد بها.

ويساعد اختيار العطر على نقل نفحات حضارتك العربية إلى كل الأماكن التي تزورينها ولا سيما إذا كان هذا العطر بنفحات ساحرة مثل العود الأكثر تمثيلا لسحر الشرق ووحي الطبيعة العربية الأصيلة التي ستجعلك محط الأنظار.

وفي هذا المقال اخترنا أن نستعرض لك أجدد إصدارات العطور المصنوعة من المجموعة الخاصة من علامة الأزياء والجمال الأمريكية "كارولينا هيريرا" لمحبات الروائح المستوحاة من الثقافة العربية.

اكتشفوا معنا عطر "ترو عود" True Oud من مجموعة "كونفيدينشال" Confidential من "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera الجديد كليا.

التركيبة المثالية الجديدة من كارولينا هيريرا

يأخذ العطر الجديد من إصدار أو دو بارفام المركزة تركيبته الغنية من نفحات الخشب ولحاء الأرز والأزهار من الهوية العربية والانتماء الثقافي المرتبط بنفحات العود الأصيل الذي تغمر رائحته احتفالات الشرق الأوسط والمناسبات السعيدة مع العائلة والأصدقاء حيث لا يوجد مكون عطري على وجه الأرض أكثر تعبيرا عن الهوية الشرقية أكثر من مكون وخام العود النفيس.

يعد تبخير العود جانبا أساسيا في الثقافة العربية، فرائحته تعيد أذهان أبناء الشرق الأوسط إلى الوطن أينما كانوا في العالم، لذلك ننصح به في السفر إلى الأماكن السياحية للمرأة العربية التي تريد أن تنقل ثقافتها وتفتخر بهويتها الأصيلة.

إن العود المستخدم في هذا العطر يتميز بنقاوة عالية فهو من أجود خام العود على الإطلاق، وقد تم اختياره بعناية ليتناسب مع فخامة ابتكارات الخاصة بمجموعة الدار الأيقونية، أما التركيبة فصممت ببراعة مع إضافة عشر نفحات أخرى تنتج كل واحدة منها بصورة مستقلة وتحضر بعناية بافتتاحية من الزيت العطري لخشب الصندل القادم من عدة مناطق في غرب أستراليا والذي يوفر القوام الكريمي الناعم الذي يرافق النفحات الأرضية والخشبية لخلاصة الباتشولي، يرافقهما لمسة التوابل من خشب الأكيجالا والمسك وأحد المكونات الأساسية لرائحة العنبر.

أما قلب العطر فيتميز بنفحات الحلاوة المكونة من الزيت العطري المستخرج من أشجار العود التايلاندية، الذي يتميز بكثافته وعمق رائحته والحاصل على ترخيص من معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، مضافا إليه عبير بلسمي من راتنج نبات المر.

ويضفي العبق الطازج لزهر الياسمين المصري رائحة الفاكهة في قلب العطر. أما قاعدة العطر الجريئة فيمثلها زهر الأوسمانثوس القادم من الصين برائحة منعشة تشبه المشمش إضافة إلى نفحات الزيتون الغنية بلمسات الزعفران والفريزيا.

ويتوفر العطر الجديد على هيئة ماء عطر بحجم 100 مل بسعر يبدأ من 260 دولار للعبوة الواحدة على موقع العلامة التجارية ونقاط البيع المختلفة ووكلاء نقاط البيع حول العالم.