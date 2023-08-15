تفاصيل إطلالة الأميرة جليلة من "سيلف بورتريه" مع السعر

تتصدر الأمير الجميلة والشابة ابنة الأمير علي ابن الملك الحسين بن طلال ثالث ملوك المملكة الأردنية الهاشمية من زوجته الملكة علياء الأميرة جليلة مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالاتها الجذابة بشكل دائم ووالدتها هي ريم علي، ولديها شقيق واحد هو الأمير عبد الله بن علي. وكان حضورها في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الأول من حزيران الماضي لافتا بشدة لجمالها وأناقتها الأنثوية والناعمة، ويبلغ عمر الأميرة جليلة بنت علي بن الحسين، 17 عاماا وهي من مواليد 16 سبتمبر أيلول 2005. وتخرجت الأميرة جليلة منذ أيام من الثانوية العامة في مدرسة كينغز أكاديمي - King's Academy، حيث نشر والدها الأمير علي بن الحسين، صورا لابنته خلال حفل تخرجها، مع شقيقه ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني. واليوم خلال إطلالتها في انطلاقة مهرجان عمان السينيمائي اعتمدت فستانا أنثويا من علامة "سيلف بورتريه" العريقة إليكي تفاصيله وسعره..

أطلت اليوم الأميرة الشابة جليلة بنت علي بإطلالة أنيقة وراقية من العلامة البريطانية الشهيرة "سيلف بورتريه" بفستان راقي من قماش الجاكار المعدني والمزود بتفاصيل ال"لاميه" باللون الفضي الأنيق الذي تشكل على هيئة توشيحات رسوم أزهار فضية اللون توزعت على جميع أجزاء الفستان من الأعلى إلى نهاية الفستان، حيث تألق الفستان بتفاصيل علوية "بوديس" تزين بأزرار عامودية وتفاصيل راقية من الكشاكش التفت حول الأكتاف بشكل أنيق ولافت.

أما بالنسبة للتنورة الأنيقة فقد تميز التصميم بتنورة "بليسيه" أنيقة بكسرات طويلة ممتدة من الحزام الأنيق للفستان الراقي حتى نهاية التنورة ال"ماكسي" التي امتد طولها حتى الأرض. كما تزينت التنورة أيضا بتفاصيل الأزرار العامودية الراقية. وانسدل الفستان بكل أناقة على الأميرة الشابة وأبرز جمالها الطبيعي والآسر.

أما بالنسبة لتفاصيل الفستان من الخلف، فتتشابه التفاصيل الخلفية تماما مع التفاصيل الأمامية باستثناء عدم وجود أزرار من خلف الفستان الراقي. حيث يأتي التصميم المحتشم بطول كامل وظهر مغطى بذات تفاصيل القماش الراقي المكون للفستان.

ونسقت الأميرة جليلة الإطلالة مع تسريحة شعر عفوية وطبيعية بشعر منسدل مع نهايات "ويفي" راقية وقطع مجوهرات ذهبية على هيئة سوار يد ناعم.