إطلالة الأميرة كيت ميدلتون في قداس الملكة إليزابيث بخطوات ثقيلة، وعيون تملأها الدموع اطلت أميرة ويلز الجديدة، كيت ميدلتون، 40 عامًا ، وهي ترتدي بروشًا نادرًا ما يُرى من مقتنيات الملكة إليزابيث الثانية يوم أمس الأربعاء وهي تشق طريقها من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ، حيث أقيم قداس على شرف الملكة إليزابيث.

إطلالة الأميرة كيت ميدلتون في قداس الملكة إليزابيث

البروش الملكي

وبحسب صائغ القصر الملكي، ارتدت الملكة الراحلة هذا البروش الثمين المصنوع من الألماس واللؤلؤ في سيول، كوريا الجنوبية في 21 أبريل 1999 ، مثبتًا على فستان باللون الأصفر. وزادت بريقها الملكي بعقدها المصنوع من اللؤلؤ.

إلى جانب البروش الخاص ، ظهرت كيت يوم الأربعاء وهي ترتدي أقراط متدلية من اللؤلؤ من مجموعة كولينجوود الخاصة بالأميرة ديانا. يذكر أن أميرة ويلز تلتزم بالبروتوكولات الملكية بحذافيرها، حيث نادراً ما تطل دون أن ترمز ثيابها لمناسبة أو شخص ما.

إطلالة الأميرة كيت ميدلتون في قداس الملكة إليزابيث

ماركل تحتفي بالملكة الراحلة

من جهتها اختارت ماركل معطفًا مصممًا حسب الطلب من جيفنشي بأكمام كابليت سوداء ، وجوارب طويلة متناسقة ، وحذاء بول أندرو ، وقبعة ساحرة محجبة سوداء ، وقفازات جلدية سوداء ، وحقيبة بريدية من Loewe. كما ارتدت أيضًا سوار ذهبي من Cartier Love ، ومجموعة خواتم الزفاف الماسية ، وزوج من الأقراط المتدلية المصنوعة من اللؤلؤ والألماس التي أهدتها لها الملكة إليزابيث الثانية خلال أول نزهة خاصة معًا في يونيو 2018. وهي نزهة لا تنسى جاءت بعد أقل من شهر من زواج ماركل من الأمير هاري في 19 مايو 2018. نادرًا ما شوهدت الملكة من دون لآلئها ، أهدت الملكة ماركل مجموعة مماثلة لمجموعتها ولكنها أصغر، ووضعتها ماركل على الفور لتزيين فستانها الخاص من جيفنشي لهذه المناسبة . بعد أربع سنوات ، كان قرار ماركل بارتداء الأقراط في قداس لندن بمثابة إيماءة لوقتهم معًا.

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