الشيخة موزا في ظهورها الأول بعد استحواذ الاستثمار القطري على فالانتينو

أعلنت Kering شركة Gucci الأم، إنها ستشتري حصة بمقدار ٣٠٪ في Valentino من صندوق الاستثمار القطري بما مقابل ١,٨ مليار دولار نقدا.

يتضمن الاتفاق خيارا لشركة (Kering) بشراء كامل رأس مال (Valentino) من صندوق الاستثمار القطري في موعد أقصاه عام ٢٠٢٨.

وتتضمن الاتفاقية الحالية تسليم الأصول بما يتضمن العديد من العمليات المختلفة التي سيتم الإشراف على جزء معين منها من قبل الأشخاص المسؤولين في الشركة القطرية المسؤولة عن إدارة المتاجر الخاصة بعلامة "فالانتينو" التي بدات نشاطها للمرة الأولى منذ افتتاح العلامة متجرين جديدين في دولة قطر منذ مطلع العام الجاري وتتألق الشيخة موزا القطرية بإطلالات مميزة من الدار العريقة "فالانتينو" بشكل مستمر وفي هذا المقال سنطلعك على أجملها.

الشيخة موزا بـ إطلالة جديدة بعد عملية البيع الأخيرة

أطلت الشيخة موزا التي دائما ما تبهرنا بخياراتها الأنيقة والمتجددة بإطلالة عصرية وأنيقة من الدار الإيطالية فالانتينو بلوك من مجموعة "ريزورت" 2023 باللون الأبيض حيث جاءت الإطلالة بتفاصيل مبهرة باللون الأبيض والـ"دونتيل" المقصوص بتقنية الليزر الدقيق.

وكانت الإطلالة صيفية وراقية من وحي أجواء العطل والصيف. ونسقتها مع حقيبة من علامة "شانيل" باللون الأصفر ونظارات شمسية من "بولغاري" وتوربان أبيض رافق الإطلالة الصيفية بشكل ملائم.

إطلالات من فالانتينو خلال العرس الملكي في الأردن

كانت العلامة الإيطالية العريقة بمثابة الراعي الرسمي لإطلالات الشيخة موزا الملكية خلال مراسم الاحتفال بالعرس الملكي خلال يونيو الماضي حيث ظهرت خلال مراسم الاستقبال بإطلالة أنيقة وفاخرة باللون الوردي والأسود من مجموعة الازياء الراقية لموس خريف وشتاء 1969، عدل عليها من أرشيف العلامة بواسطة المدير الإبداعي الإيطالي "بيارباولو باتشولي" .

وكانت الإطلالة الثانية باللون النيون الفاقع الأخضر الليموني حيث أكملت زينته بحزام على الخصر من الألماس والزمرد بقيمة تتعدى المليوني دولار.

إطلالة باللون الأسود من توقيع فالانتينو.

أيضا خلال زيارة ملكية في الشتاء الماضي إلى العاصمة البريطانية، أطلت الشيخة موزا باللون الأسود من تصميم العلامة الإيطالية فالانتينو، ونسقتها بشكل أنيق مع قلادة ذهبية من "بوشيرون".