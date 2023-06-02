"بيت ميجين" مصمم دار فالانتينو في تصريح خاص للبوابة عن إطلالة الشيخة موزا في الزفاف الملكي

تألقت يوم أمس في حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين على الأميرة رجوة آل سيف الشيخة موزا بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بإطلالات ملكية وفاخرة بالتعاون مع مصمم دار فالانتينو بايرباولو باتشولي وقسم فريق التصميم الذي يترأسه "بيت ميجين" رئيس الخياطين والمسؤول عن الحرف اليدوية الفاخرة في الدار.

وفي حوار له مع مراسل البوابة نارت علي أبدى المصمم والخياط إعجابه بالشخصية الأيقونية التي لطالما تألقت بخيارات من ذات الدار في عدة مناسبات سابقة حضرتها وتميزت بلوكات دائما ما تتسم بال"هيريتج لوف" أو أسلوب يتبع حب كل ما هو تراثي وقديم ودمجه مع العادات العربية الأصيلة في إطار فني.

وقد اختارت الشيخة موزا الإطلالات من هذه الدار من مجموعتين خياطة راقية إحداها عرضت في العام 1989 والأخرى جاءت عام 2019.

الإطلالة الأولى لـ الشيخة موزا حملت طابع شرقي راقي

جاءت الإطلالة الأولى بلوك من قطعتين منفصلتين من مجموعة فالانتينو لخريف وشتاء العام 1989 للأزياء الراقية التي صممها المصمم الأصلي للدار فالانتينو جارافاني.

بإطلالة أيقونية من فستان أسود سادة يصل طوله إلى حد الأقدام نسقته مع كاب باللونين الوردي الدارج لهذا العام والأسود بطبعات باروك وخطوط مستوحاة من كولوسيوم روما الأيقوني والأقواس التي تتميز بها العلامة الإيطالية الفاخرة مع كلاتش أسود أنيق وتوربان أسود راقي وأقراط أذنين من العلامة شوبارد.

هي فكرة ذكية لاختيار هذه الإطلالة ذات الطابع الشرقي وتمثيله لقطعة فنية قديمة من مقتنيات وإبداعات دار فالانتينو العريقة، الذي تكرم مؤخرا في قطر وله خط مختص بالعبايات الخليجية والشرقية في قطر أيضا.

الإطلالة الثانية من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2019

بإطلالة باللون الأصفر النيون المموج مع درجات الأصفر الباستيل ظهرت الشيخة موزا بكامل أناقتها بفستان تنورة بليسيه من الدار من مجموعة "أوت كوتور" خريف وشتاء أزياء راقية لعامي 2018 و 2019 منسقة مع حزام من الألماس الأبيض وحجر من الزمرد الأخضر من شوبارد التي دائما ما تزين إطلالات الشيخة موزا. والتي نسقته مع أقراط أذنين من ذات الأحجار لإطلالة صيفية مسائية تليق بمكان وأجواء الحفل.