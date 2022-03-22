تسريب صور حفل زفاف الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص

نشرت إحدى المواقع الإلكترونية صور زفاف الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص بطلة مسلسل عروس بيروت، وتحرص كارمن بصيبص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن السوشال ميديا حيث تحيط حياتها الأسرية بحالة من السرية الشديدة.

من هو زوج كارمن بصيبص؟

زوج كارمن بصيبص هو رجل أعمال يحمل الجنسية اللبنانية ولا ينتمي إلى الوسط الفني بأي صلة ولكن لم يُذكر اسمه حتى الآن، حيث يعمل في مجال العمل الحر ويمتلك العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، وهو من أغنياء دولة لبنان الذي يعيش بها مع زوجته كارمن.

كارمن بصيبص في حفل زفافها

وبحسب ما جاء في "موقع حلوة" كشفت الفنانة اللبنانية أنها متزوجة من رجل أعمال لبناني من خارج الوسط الفني، وأنه يحرص على أن يكون بعيدًا عن الإعلام والأضواء، ولم يتم الكشف عن مهنته أو اسمه أو ي تفاصيل تتعلق بزواحهما، كما كشفت أنها عاشت قصة حب استمرت 3 سنوات مع زواجها قبل ارتباطهما

وفي الفترة الماضية تم تسريب العديد من صور حفل زفاف الفنانة اللبنانية، وظهرت بصيبص بإطلالة بسيطة وطبيعية جدًا وغير متكلفة كما اعتاد عليها الجمهور.

فستان زفاف كارمن بصيبص

ارتدت كارمن فستان زفاف باللون الأبيض الناعم مع أكمام طويلة مزركش، أما بالنسبة لتسريحة شعرها اعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا مع ربط الجزء العلوي للخلف ووضع اكسسوار بسيط وارتداء طرحة طويلة، أما المكياج واعتمدت مكياج بسيط بدت فيه طبيعية بشكل كبير.

أجمل إطلالات كارمن بصيبص بطلة المسلسل المنتظر "عروس بيروت"

أبرز إطلالات المشاهير بحفل الموريكس دور 2022