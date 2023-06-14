عارضة الأزياء "تايلور هيل" تتألق في حفل زفافها بفستان حصري من إيترو

ما يزال هذا الصيف يزف لنا المزيد من العرائس الجميلات واللواتي يتزينن بأجمل حلتهن خلال حفلات الأعراس في أجواء صيفية رومانسية وحالمة بفساتين ملهمة وأنثوية لتستوحي منها إطلالتك في يومك الأبيض.

ومن أبرز عرائس هذا الصيف عارضة الأزياء الأمريكية الشابة تايلور هيل التي تزينت في زفافها اليوم بإطلالة حصرية مصممة ولأول مرة من الدار الإيطالية ومصمم الدار إيترو بفستان أنثوي ورقيق جسد أجمل معاني إطلالات العرائس لهذا العام.

إيترو تصمم أول فستان زفاف في تاريخ الدار وحصريا لعارضة الأزياء تايلور هيل

عندما أعلنت العارضة تايلور هيل خبر خطوبتها من زوجها الحالي دانيال فراير في يونيو عام 20121، بعد ما قدم لها خاتما من الزمرد بثلاثة أحجار نفيسة من دار شوميه، تساءل الجميع عن إطلالتها التي ستطل بها في زفافها نظرا لذوقها العالي والراقي في جميع اختياراتها المتعلقة بالملابس.

لكن قبل أن تقوم العروس برحلة إلى منزلها في وينتر بارك كولورادو، التقت العارضة ومصمم الدار الجديد ماركو فينيتشي في مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية لتجربة قياس الفستان والتحضيرات والتعديلات التي ستجرى على الفستان.

يعد فستان زفاف تايلور هيل بمثابة بصمة تاريخية للعلامة الإيطالية الفاخرة، حيث يعد أول فستان زفاف يصنع من قبل الدار.

وكان كلامها الأول الذي رددته عندما رأت تصميم الفستان من بين عدة تصاميم أخرى قدمها المصمم: " يا إلهي! كأن ماركو يقطن في رأسي ويعرف ما يدور بذهني، إنه فستان أحلامي بلا شك" وكان أكثر ما أعجبها وأعجبنا نحن أيضا هي التفاصيل العلوية للفستان التي أضفت طابع رومانسي خلاب للإطلالة.

تفاصيل الفستان والإطلالة كاملة

بخطوات مرتاحة وأنيقة بلا حذاء، سارت العارضة إلى المذبح بفستان الزفاف بالأبيض الطبشوري الهادئ، الذي تزين بقصة "الأوف شولدر" والكشاكش التي زينت بداية الفستان من الأعلى مشكلة قصة " الأوف شولدر" وكشاكش في منتصف الفستان ونهايته من الأسفل.

وتميز التصميم بالخطوط الكلاسيكية المستوحتة من الرقي الإيطالي، فرأينا الكسرات "البليسيه" على خصر الفستان ممتد إلى نهايته، زين برسمات ورود مطرزة على كامل الفستان المصنوع من قماش التيول الناعم والفاخر.

وارتدت معه طرحة بيضاء من نفس قماش الفستان امتدت حتى نهاية الفستان مع الذيل، حيث تميزت الطرحة أيضا بكشاكش ناعمة زادت من رقي وجمالية الفستان.

التفاصيل الجمالية والمجوهرات

كانت الطلة الجمالية غاية في الرقي والبساطة، فاعتمدت تايلور تسريحة شعر طبيعية بضفيرتين مرفوعين إلى الوراء وأبقت بقية الشعر منسدلا بنعومة.

واعتمدت ماكياج خفيف جدا ببرايمر وجه وكريم أساس تناسق مع لون بشرتها وظلال أعين ترابية ناعمة حددت ملامحها. ونسقت عقد ألماسي من بوشبرون وسوار لؤلؤي تماشى مع الإطلالة الرومانسية.