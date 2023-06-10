تفاصيل طلة الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم من الشعر إلى المكياج في حفل زفافها

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور من حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، بعدما احتفلا بزفافهما في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي بحفل عرس ضخم غلب عليه طابع اللون الأبيض الراقي.



حفل زواج راقي تم تنظيمه للشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.

جاءت الإطلالة التي اعتمدتها الشيخة مهرة غاية في الأناقة والإبهار بفستان مصمم خصيصا من دار أزياء آزار الإماراتية.

والشيخة مهرة تبلغ من العمر 29 عاما، وتحمل شهادة جامعية في العلاقات الدولية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.

تفاصيل فستان زفاف الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم

بفستان باللون الأبيض النقي، تألقت سمو الشيخة مهرة بإطلالة عرائسية مثالية تضمنت كل ما يلزم من التفاصيل التي تميز إطلالة العروس المثالية فجاءت تفاصيل الفستان المبهرة بقصة الفستان على شكل كرة أو ما يعرف بالـ Ball Gown.

بتفاصيل علوية مكونة من "بوستييه" متصل مع تنورة الفستان المنتفخة بتطريزات من الأحجار الفضية اللامعة جنبا إلى جنب مع الأحجار الشفافة التي أعطت التأثير الكريستالي البراق وتشكلت التطريزات بين الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية على هيئة مثلثات ومعين متصلين ببعضهم البعض وأكملت الأكمام المفتوحة فخامة الإطلالة وتفاصيلها الراقية.

أما بالنسبة للطرحة فجاءت منسدلة بشكل مباشر من الشعر من غير قطع إكسسوار حافظت على التوازن بين التسريحة المنسدلة والمجوهرات حيث حافظت على عدم مزاحمة النفاصيل الكثيرة والمحافظة أيضا على الطابع الراقي.

وانسدلت الطرحة إلى الأرض مع الذيل الذي امتد خلف الفستان كإطلالة الاميرات.

تفاصيل المكياج والتسريحة التي اعتمدتها العروس

اعتمدت العروس الشيخة مهرة المكياج الحيادي متوسط القوة بظلال الأعين الترابية والبرونزية الخفيفة مع ماسكارا بظلال سوداء قوية عززت من قوة جمال الماكياج الذي اتسم بين القوة والخفة.

أما لغطاء الوجه لمنطقة الخدود والوجنتين فطبقت الباودر المطابق للون البشرة مع لمعة برونزية خفيفة أظهرت جمال تفاصيل وجهها.

وفيما يتعلق ب، لون أحمر الشفاه اعتمدت اللون النيود الأقرب للوردي الفاتح كما هو متوقع، فهو بالطبع لون العرائس المفضل لهذا الصيف إضافة لملائمته لتفاصيل الماكياج التي اعتمدتها العروس.

أما بالنسبة لتسريحة الشعر فكان من الجميل اعتمادها لتسريحة هادئة عبارة عن خصل شعر منسدلة وويفي وغرتين جانبيتين أسدلتا على جوانب الوجه.

مجوهرات العروس من تشوبارد

كان خيار المجوهرات بالنسبة للشيخة مهرة بسيط وكلاسيكي مضافا له الساعة الألماسية الفاخرة إلى جانب العقد وأقراط الأذنين الراقية والمتدلية من العلامة تشوبارد أضفت بريق العرائس الرائع إلى الإطلالة الراقية والجميلة.