إطلالة عصرية لكاميلا بعد وفاة الملكة إليزابيث يبدو أن الملكة كاميلا قد مرت بتغيير شامل منذ أن اعتلى زوجها الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية مؤخرًا. فقد ظهرت الملكة البالغة من العمر 75 عامًا لأول مرة وهي ترحب بحكام دول الكومنولث في قصر باكنغهام يوم السبت، بتصفيفة شعر جديدة مصقولة بخصلات مشرقة مع قصة شعر ممتلئة ساهمت في تأطير وجهها، مما أضاف ملمسًا وحجمًا مميزاً إلى شعرها.

إطلالة عصرية لكاميلا بعد وفاة الملكة إليزابيث

شعر أشقر للملكة كاميلا

كما يبدو فأن كاميلا قد استعانت باللون الأشقر بدلاً من للون الرمادي السابق مع إبرازات خصل بدرجات متفاوتة من الأشقر اللامع، وهو تغيير جذري عن شعرها الذي تم تصويره في وقت سابق من هذا الأسبوع. وسارع معجبوها بملاحظة مظهرها الجديد العصري ، وعلق البعض بأنها قصة ولون شعر رائعة للملكة كاميلا جعلتها تبدو أكثر اناقة." ومن المعروف أن الملكة كاميلا تثق في مصفف شعر مفضل في لندن اسمه جو هانزفورد ، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان جو هو خلف الاطلالة الجديدة للملكة كونسورت.

إطلالة عصرية لكاميلا بعد وفاة الملكة إليزابيث

بروتوكولات مراسم الوداع الأخيرة

تمر العائلة المالكة والشعب البريطاني في فترة حداد بعد وفاة صاحبة الجلالة ، وهو بروتوكول تتعامل معه العائلة على محمل الجد.

وفي حين أن آداب الموضة الملكية تنص على أن على أفراد العائلة المالكة يجب أن يرتدوا الثياب السوداء حتى ينتهي الحداد رسميًا كعلامة على الاحترام ، فإن هذا لا يمنع أفراد العائلة المالكة من الاهتمام بمظهرهم بطرق أخرى. فقد ظهرت الأمير بياتريس بلون شعر مختلف وتصفيفة شعر مميزة في مراسم دفن دوق إدنبرة، الأمير فيليب.

من المتوقع أن يحضر ملوك ورؤساء من جميع أنحاء العالم جنازة الملكة ، التي ستقام في وستمنستر أبي اليوم الاثنين 19 سبتمبر. وستنضم الملكة كونسورت كاميلا والملك تشارلز الثالث إلى أمير وأميرة ويلز ، وإيرل وكونتيسة ويسيكس ، ودوق ودوقة ساسكس ، وجميع أفراد أسرة الملكة المباشرين الآخرين في مراسم الوداع الأخيرة في لندن.

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