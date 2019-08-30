إطلالتك بعبايات الحرير الناعمة.. تعرّف على الموديلات

هناك بعض الأقمشة ما تشتهر بالترف والفخامة، بمجرد أن نرتديها نشعر بهذا الإحساس، لا سيّما كان أشهرها الحرير. ولأنّ موديلات العبايات أيضًا تحتاج إلى هذه اللمسة المميزة ببعض تصميماتها كان اختيار العبايات الحرير من قبل الفتيات أمرًا أساسيًّا.



وقد اخترنا لكِ من انستقرام أشهر الماركات لعبايات حرير ناعمة لاطلالاتِك، وإليكِ الخيارات...

عبايات حرير بألوان أنثوية داكنة



لفتنا هذا الموديل للعبايه من First Abaya فيرست عبايه، باللون البنفسجي الداكن، من خامة الحرير المغسول، والمعروف بلمسات بسيطة المزركشة على القماش، أنيقة وناعمة حتى للخريف المقبل، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض لمناسبات بعد الظهر، وكعب عالٍ باللون الأسود.

عبايه من الساتان الحريري بلمسة كاجوال

يمكنكِ اعتماد العبايات الساتان الحريري المفتوحة مع لمسة كاجوال من الخطوط الهندسية، لاطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، كهذا الموديل من M Abaya إم عبايه، من الممكن أن تعتمدي معها سنيكرز أبيض ليكتمل اللوك الكاجوال.

ولكن لا يعني ذلك أنه لا يناسبها الكعب العالي الأنثوي لمناسباتكِ الكلاسيكية، من الممكن أن تجربي الصندل باللون الازرق الزهري، وشنطة من اللون نفسه، ستبدو غاية في الأناقة مع هذه العبايه.

عبايات مونوكروم من الحرير الطبيعي

العبايه باللون الأسود من الحرير الناعم، مع لمسة محايدة أخرى من تطريزات باللون الأبيض، تمنحكِ لمسة متناغمة من أحد أفكار المونوكروم للعبايه، أكملي هذا اللوك الجاد بشنطة يد باللون الأبيض أو معرقة بالورود لتكسري حدة الألوان، في حين ستحتفظين بلون الحذاء بإحدى الدرجتين الأساسيتين بالعبايه.

عبايات حرير مخملية لاطلالة أنثوية



الحرير من الخامات التي تعكس جمال الألوان، فما بالكِ لو ارتديتها بالألوان المخملية، كهذه العبايه من من Saudi Abaya Blogger سعودي عبايه بلوجر، للعبايه باللون الروز النود، ناعمة ومميزة مع لمسة الساتان بالموديل، مناسبة أكثر للصبايا المراهقات، وبالحفلات الصغيرة ستبدين أكثر شبابًا، مع كلاتش لامع، وصندل بكعب عالٍ مفتوح.

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