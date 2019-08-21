تعرف على قصص فقدان الوزن لنجوم بوليوود (صور)

لا توجد حلول سحرية لفقدان الوزن، فالأمر دائمًا يتطلب مجهودًا وإرادة والكثير منا يعاني من الوزن الزائد ولكن الأمر يختلف اذا كنت نجمًا سينمائيًا.

بحسب ما نشرته صحيفة " تايمز أوف انديا"، فإن العديد من مشاهير بوليوود قد عانوا من الوزن الزائد ولكن منهم من تخلص من ذلك وحصل على جسد رشيق، واليك قائمة بهؤلاء المشاهير الذين فقدوا وزنهم:

سارة على خان

تتصدر قائمة النجمات اللاتي فقدن وزنهن بشكل حولهن جذريًا لشخص أخر، هل تصدق أن هذه النجمة ممشوقة القوام كانت تزن 96 كيلو جرامًا وكانت مصابة بتكييس المبايض ولكنها ظلت لمدة عام ونصف تتبع حميات غذائية وتمرينات رياضية حتى فقدت وزنها الزائد والآن هي تتمتع بجسد مثالي.

جانهافي كابور:

فقدت هذه النجمة وزنها الزائد بممارسة البيلاتس وهي تمرينات رياضية معروفة لفقد الوزن وكانت دائمًا ترتاد الصالات الرياضية بشكل منتظم وتحمل في يدها زجاجة مياه، فقد كشفت سابقًا أنها تشرب عشرة أكواب مياه يوميًا وذلك ساعدها كثيرًا في فقدان وزنها.

موني روي:

حبها للرياضة واهتمامها باللياقة البدنية جعلها تفقد الكثير من وزنها وقد أدهشت جمهورها بشكلها بعد فقدان الوزن، فهي كانت تمارس الرياضات الصعبة بدءًا من تمرينات الكارديو الشاقة لحمل الأثقال، فهي دائمًا تقول لا يوجد أي شئ في الحياه لا تستطيع الفتاه فعله.

بارينيتي شوبرا

كانت دائمًا لا تستطيع ارتداء ما تحب وأحيانًا لا تعثر عليه بسهولة،لكن الان هي تتمتع بجسد ممشوق بفضل اتباعها حمية غذائية صارمة وتمرينات رياضية بشكل مستمر، وقد قالت في وقت سابق: "أبلغ من العمر 25 عامًا فقط ولا يوجد أي سبب يدفعني للبقاء سمينة، ومريضة بسبب الوزن الزائد"، وتعد الرياضات القتالية التقليدية هى سر أخر لفقدانها الوزن.

عليا بهات:

لم تكن دائمًا نحيفة ورشيقة بالشكل الذي تبدو عليه الآن فقد عانت أيضًا من زيادة الوزن، ولكن معلمها كاران جوهر، جعلها تتمسك بأن تصبح ممشوقة القوام وتتخلص من الوزن الزائد نهائيًا بلا رجعة، حيث تخلصت من 20 كيلو غرام في خلال ستة اشهر فقط وكانت تتبع حمية غذائية صارمة لا تتناول فيها سوى الدجاج والخضروات.

أرجون كابور:

خاض معركة فقدان الوزن قبل دخوله مجال السينما حيث كان يعاني من السمنة، حيث كان يمكنه تناول ستة شطائر من البرجر مرة واحدة، ولكنه اتبع حمية غذائية صارمة وتمارين رياضية للوزن الثقيل واستطاع بعدها فقد أكثر من 50 كيلو غرامًا في غضون ثلاث سنوات فقط.

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