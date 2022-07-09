إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي..إليك هذه النصائح الذهبية

إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي عملية قد تثمر عن فوائد عظيمة لك ولشعرك، حيث قد يحدث تساقط الشعر مع أي أحد خلال حياته، وقد تشمل الأسباب الجينات، واختلالات الهرمونات، والحالات الفطرية لفروة الرأس، والإجهاد، وأمراض المناعة الذاتية، ونقص التغذية وغيرها من الحالات الأخرى.

لذلك من خلال هذه المقالة سنتعرف على بعض النصائح التي قد تساعد في إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي، وذلك من خلال بعض الطرق والمنتجات الطبيعية التي تملك فاعلية كبيرة في هذا الخصوص.

خيارات إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي

التدليك

تدليك فروة الرأس، وهي الطريقة التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع زيوت الشعر، حيث أن التدليك يحفز فروة الرأس وقد يحسن سمك الشعر، ويُعتقد أن التمدد أثناء التدليك يشجع على نمو الشعر وسمكه في الخلايا الجلدية، الموجودة في قاع بصيلات الشعر، حيث تلعب هذه الخلايا دورًا رئيسيًا في تكوين الشعر، ونمو الشعر، وإعادة النمو.

ومن المعروف أيضًا أن التدليك يحسن تدفق الدم وصحة فروة الرأس، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن نمو الشعر يحسن تدفق الدم وصحة فروة الرأس، كما يمكن أن يساعدك قضاء الوقت في تدليك فروة رأسك كل يوم على تخفيف التوتر والقلق، وهي مكافأة إضافية إذا كانت هذه المشاعر هي أصل تساقط شعرك.

الصبار

تم استخدام الصبار منذ فترة طويلة لعلاج تساقط الشعر، كما أنه يهدئ فروة الرأس ويهيئ الشعر، ويمكن أن يقلل من قشرة الرأس ويفتح بصيلات الشعر التي قد يتم سدها عن طريق الزيت الزائد، وبالتالي زيادة فرص إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي .

بكل بساطة يمكنك وضع جل الصبار النقي على فروة رأسك وشعرك عدة مرات في الأسبوع، كما يمكنك أيضًا استخدام الشامبو والبلسم الذي يحتوي على الصبار.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تسمى حمض اللوريك، والتي تخترق داخل عمود الشعر وتقلل من تساقط البروتين من الشعر، ويمكن استخدام زيت جوز الهند إما قبل أو بعد غسل شعرك، اعتمادًا على نوع شعرك، وإذا كان شعرك يميل إلى أن يكون دهنيًا، فيمكنك إجراء العلاج وتركه طوال الليل أو لبضع ساعات قبل غسله.

زيت السمك

يمكن أن يساعد تناول أحماض أوميغا الدهنية في تحسين شعرك من الداخل، لأنها مليئة بالعناصر الغذائية والبروتينات.، كما يساعد تناول مكمل أوميغا، إلى جانب مضادات الأكسدة، على تحسين كثافة الشعر وقطره، كما أنه يقلل من تساقط الشعر.

وفي الواقع، تساعد أحماض أوميغا الدهنية خلاياك على العمل بشكل صحيح ويمكن أن تعزز المناعة، مما يؤدي إلى صحة عامة أفضل، لكن يجب عليك اتباع الجرعة الموصى بها من الشركة المصنعة واستشارة طبيبك قبل إضافة أي مكملات جديدة لنظامك الغذائي.

الجينسنغ

يمكن أن يعزز تناول مكملات الجينسنغ نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر، حيث أن الجينسنوسيدات هي المكونات النشطة للجينسنغ ويعتقد أنها مسؤولة عن التأثير الإيجابي للجينسنغ على الشعر.

والبحث حول كيفية تشجيع الجينسنغ على نمو الشعر محدود، لكن مراجعة حديثة لعام 2018 أظهرت بعض النتائج الواعدة، ولكن يجب عليك دائمًا تناول المكملات حسب التوجيه والتأكد من التحقق من أي آثار جانبية محتملة.

عصير البصل

إذا كان بإمكانك التعامل مع رائحة عصير البصل، فقد تجد أن الفوائد تستحق العناء، حيث تم استخدام عصير البصل لتعزيز نمو الشعر وعلاج الثعلبة غير المنتظمة، وهي حالة مناعية ذاتية يهاجم فيها الجسم بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم.

ويُعتقد أيضًا أن عصير البصل يحسن الدورة الدموية، حيث تظهر الدراسات الحيوانية تحسن عامل نمو الخلايا الكيراتينية، وهو وسيط مهم لتطور بصيلات الشعر ونموها، ولتناول عصير البصل، اخلطي القليل من البصل واعصري العصير، من ثم ضعي العصير على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل، من ثم، تابع يتم غسل الشعر بالشامبو.

زيت إكليل الجبل

إكليل الجبل هو زيت أساسي شائع يستخدمه الناس لتعزيز نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر، حيث تم العثور على فوائد في زيت إكليل الجبل تساعد في تحفيز نمو الشعر الجديد ويمكن استخدامه حتى لعلاج الثعلبة الأندروجينية.

الليمون

يمكنك استخدام عصير الليمون الطازج أو زيت الليمون، حيث وجد أنهما يعززان جودة الشعر ونموه، وقد يساعدك زيت الليمون في الحفاظ على فروة رأس صحية وتشجيع نمو الشعر.

كل ما عليك هو أن تضعي عصير الليمون الطازج على فروة رأسك وشعرك قبل 15 دقيقة من الشامبو، كما يمكنك أيضًا استخدام زيت الليمون العطري المخفف في زيت حامل كجزء من علاج الشعر.

الأسئلة المتكررة

هل يمكنني استخدام طرق إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي مع العلاجات الأخرى ؟

غالبًا ما يتطلب إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي نهجًا متعدد الاتجاهات، مما يعني أنه قد يتعين عليك الجمع بين أساليب مختلفة لتحقيق أفضل النتائج.

لذلك إذا كنت حاليًا تحت رعاية الطبيب لتساقط الشعر، وتريدين الجمع بين الطرق الطبيعية وعلاجك الطبي، فتحدثي مع طبيبك للتأكد من عدم وجود مخاوف أو موانع محتملة.

ما الذي يسبب تساقط الشعر ؟

يمكن أن يكون لتساقط الشعر أسباب متعددة، وفي بعض الحالات، هناك عنصر وراثي، وفي أوقات أخرى، يكون نتيجة لأمراض المناعة الذاتية، أو ارتفاع مستويات التوتر، أو الجراحة أو تلف الشعر من المبيض أو الأصباغ، أو حالات فروة الرأس، أو نقص الفيتامينات.

متى يجب أن أرى الطبيب ؟

يفقد معظم الناس حوالي 50 إلى 100 خصلة من الشعر يوميًا، وقد يبدو هذا كثيرًا، لكنه غير مهم مقارنة بـ 100000 بصيلة شعر على رأسك، ولكن إذا لاحظت أنك تفقدين شعرًا أكثر من المتوسط، فمن الجدير مناقشة هذا الأمر مع طبيبك، خاصة إذا كان تساقط الشعر مقترنًا بأعراض أخرى، مثل التعب والقلق والحكة وتغيرات المزاج.

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