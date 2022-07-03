7 من فوائد الأفوكادو الصحية المحتملة للجسم 

فوائد الأفوكادو التغذوية واستخداماته المتعددة وطعمه اللذيذ جدًا، يجعله عنصرًا أساسيًا في المطبخ في العديد من المنازل حول العالم، وبينما يشير بعض الناس إلى الأفوكادو على أنه فواكه ويقول بعض الناس إنه خضروات، فإن الأفوكادو يعتبر في الواقع توت، وهو عضو في عائلة نباتات تشمل أيضًا شجرة القرفة.

الأفوكادو موطنه المكسيك وأمريكا الوسطى، لكنه يزرع في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وفي الولايات المتحدة، تعد كاليفورنيا أكبر منتج للأفوكادو وهي موطن لأكثر من 5000 مزرعة أفوكادو، والتي تنتج أكثر من 400 مليون رطل من الأفوكادو كل عام.

فوائد الأفوكادو الصحية المحتملة للجسم

مصدر ممتاز للعناصر الغذائية

أهم فائدة من فوائد الأفوكادو هو أنه يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة، وكثير منها لا يوجد في الأنظمة الغذائية الحديثة، وفيما يلي تفصيل التغذية للأفوكادو (201 جرام) :

السعرات الحرارية: 322

الدهون: 30 جرام

البروتين: 4 جرامات

الكربوهيدرات: 17 جرام

الألياف: 14 جرامًا

فيتامين ج: 22٪ من القيمة اليومية

فيتامين هـ: 28٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 35٪ من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 41٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 14٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 21٪ من القيمة اليومية

النحاس: 42٪ من القيمة اليومية

المنغنيز: 12٪ من القيمة اليومية

كما ترون، الأفوكادو مغذي بشكل استثنائي ومصدر مركّز للدهون والألياف الصحية، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن، كما إنه غني بالعناصر الغذائية التي غالبًا ما تفتقر إليها الأنظمة الغذائية لكثير من الناس، بما في ذلك المغنيسيوم و B6 وفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك.

مفيد لصحة الأمعاء

الأفوكادو غني بالألياف، ويوفر حوالي 14 جرامًا في كل حبة، وهذا ما يقرب من نصف القيمة اليومية الحالية لهذا العنصر الغذائي المهم، ويعد الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لصحة الجهاز الهضمي لأنه يساعد في تعزيز نمو البكتيريا الصحية.

ضع في اعتبارك أيضًا أن جميع الأطعمة المحتوية على الألياف، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، مهمة لصحة الأمعاء، والعامل الأكثر أهمية في دعم صحة الجهاز الهضمي هو تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المحتوية على الألياف، وليس الأفوكادو فقط.

قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات بانتظام مثل الأفوكادو في الحماية من أمراض القلب، وهنا تكمن فوائد الأفوكادو ، حيث تلعب الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو دورًا في الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأفوكادو قد يساعد في تحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مما قد يساعد في منع ظهور أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، من فوائد الأفوكادو أيضًا المحتوى العالي من البوتاسيوم والمغنيسيوم لتنظيم ضغط الدم، حيث يعد الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من أمراض القلب.

مصدر غني للمركبات المضادة للأكسدة والالتهابات

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف، من فوائد الأفوكادو أنه يحتوي على المركبات النشطة بيولوجيًا بما في ذلك الكاروتينات وفيتامين ج وفيتامين هـ والمركبات الفينولية، حيث ثبت أن هذه المواد لها أنشطة كبيرة مضادة للأكسدة والوقاية العصبية والقلب.

ونظرًا لأن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فإن تناول الأفوكادو بانتظام قد يساعد في زيادة دفاعات الجسم المضادة للأكسدة.

قد يساعد في تعزيز وزن الجسم الصحي

على الرغم من وجود عوامل متعددة تؤثر على الوزن، إلا أن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن ربما يكون أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى وزن صحي للجسم والحفاظ عليه، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض.

وعلى الرغم من أن الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه مليء بالعناصر الغذائية ويساعد في تعزيز الشبع، وذلك بفضل الألياف العالية ومحتوى الدهون الصحي.

تظهر الأبحاث أن اتباع نمط غذائي غني بالأطعمة المحتوية على الألياف، مثل الفواكه والخضروات، قد يساعد في دعم فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يأكلون المزيد من الألياف إلى الحفاظ على أوزان صحية للجسم مقارنة بأولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الألياف.

خيار ذكي أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، تزداد متطلبات المغذيات بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، أثناء الحمل تزداد متطلبات حمض الفوليك من 400 جرام إلى 600 جرام، في حين يحتاج البوتاسيوم إلى القفز من 2600 مجم إلى 2900 مجم، ويحتاج فيتامين سي إلى زيادة من 75 إلى 85 مجم.

وفي الحقيقة، يحتاج حمض الفوليك إلى زيادة كبيرة أثناء الحمل، لسوء الحظ، فإن العديد من الحوامل في جميع أنحاء العالم لا يتناولن حمض الفوليك الموصى به، مما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل.

ومن فوائد الأفوكادو المدهشة أنه يوفر 27٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك الموصى بها أثناء الحمل، كما يمكن أن يساعدك تناول الأفوكادو أيضًا في الوصول إلى مستويات الاستهلاك الموصى بها للعناصر الغذائية اللازمة بكميات أكبر أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، مثل فيتامين سي والبوتاسيوم و B6.

مكونات متعددة الاستخدامات ولذيذة

بالإضافة إلى كونه مغذي للغاية، يمكن توظيف فوائد الأفوكادو في عدد من الوصفات، الحلوة والمالحة، وهذا يجعله مكونًا ذكيًا في متناول اليد، ومن بعض الأفكار حول كيفية دمج المزيد من الأفوكادو في نظامك الغذائي: استخدم الأفوكادو بدلاً من المايونيز مع الزبادي اليوناني في سلطات الدجاج والسلمون والبيض والتونة، أو يمكن وضع صدور الدجاج مع سلطة الطماطم والأفوكادو المقطع على شكل مكعبات، أو خلط قطع الأفوكادو المجمدة مع العصائر للحصول على مصدر للدهون الصحية، وغيرها من الأفكار الأخرى.

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