8 مفاهيم خاطئة عن الصداع النصفي

الصداع النصفي هو أحد أكثر الحالات العصبية شيوعًا، حيث يصيب أكثر من 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم وأكثر من 47 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وفي الحقيقة، كثير من الناس على دراية بالصداع النصفي من تجاربهم الخاصة أو من حولهم، ولكن لا تزال هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول ماهية الصداع النصفي، وكيف يتم إدارته.

مفاهيم خاطئة عن الصداع النصفي

نوبات الصداع النصفي هي مجرد صداع سيء ومؤلم

في الحقيقة هو صداع شديد، لكن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي قد يعانون من العديد من الأعراض الأخرى، وتشمل بعض أكثرها شيوعًا فرط الحساسية للأضواء والأصوات، ومشاكل الجهاز الهضمي والغثيان، والدوخة، ويمكن أن يعاني الناس حتى من الصداع النصفي الصامت، والذي قد يعانون خلاله من جميع أعراض الصداع النصفي الأخرى دون أي صداع.

التوتر والإجهاد أسباب الصداع النصفي

يعتقد الكثير من الناس بشكل غير صحيح أن الصداع النصفي هو اضطراب نفسي ناتج عن الإجهاد والتوتر، في حين أنه من الصحيح أن التوتر قد يؤدي إلى نوبة صداع نصفي، إلا أنه ليس السبب الأساسي، حيث يحدث الصداع النصفي بسبب مزيج من التغيرات الجينية والهيكلية والكيميائية التي تجعل الدماغ أكثر حساسية لمحفزات الصداع، مثل الإجهاد والتوتر.

ومن المرجح أيضًا أن يبلغ الأشخاص المصابون بالصداع النصفي عن أعراض جسدية وعاطفية للقلق والاكتئاب أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

إذا لم يكن هناك شعور واضح بالأعراض، فهو ليس صداع نصفي حقيقي

تشير هالة الصداع النصفي إلى مجموعة من الأعراض الحسية والتي تحدث قبل بداية الصداع النصفي، بما في ذلك اضطرابات البصر أو الكلام، والخدر أو الوخز في اليدين أو الوجه، وضعف العضلات، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن الهالة مطلوبة لاعتبار الصداع صداع نصفي حقيقي، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يعانون من هالة أو مجموعة من الأعراض، والتي قد لا تحدث مع كل نوبة.

نوبة الصداع النصفي تستمر بضع ساعات فقط

مرحلة الصداع الفعلية التي يربطها الكثير من الناس مع الصداع النصفي يمكن أن تكون قصيرة الأجل نسبيًا ولكنها قد تستمر حتى 3 أيام في بعض الحالات، حيث يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض قبل الصداع النصفي وبعده والتي يمكن أن تستمر في أي مكان من بضع ساعات إلى بضعة أيام، وقد يعاني آخرون من أعراض بين نوبات الصداع النصفي، وتشمل هذه التعب وصعوبة التركيز، والتحولات في المزاج، وأعراض الجهاز الهضمي مثل الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الغثيان.

يمكن لأي طبيب التعرف على الصداع النصفي وعلاجه

قد لا يتم تدريب بعض الأطباء بشكل كامل على كيفية التعرف أو إدارة الصداع النصفي، حيث في دراسة أجريت عام 2020، تلقى أقل من واحد من كل خمسة مشاركين تشخيصًا دقيقًا للصداع النصفي.

وحوالي 9٪ فقط كانوا يتلقون الرعاية المناسبة لأعراض الصداع النصفي العرضي دون الإفراط في استخدام الأدوية، وانخفض هذا إلى أقل من 2٪ لمن يعانون من الصداع النصفي المزمن

الصداع النصفي يؤثر فقط على المرأة

خلال فترة المراهقة، تصبح النساء أكثر احتمالا للإصابة بالصداع النصفي أكثر من الرجال، وفي سن 35، تكون النساء ثلاث مرات أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي من الرجال، ولكن الصداع النصفي يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأجناس، حيث يعاني ما يقرب من 1 من كل 13 رجلاً من الصداع النصفي.

نظام غذائي خاص يمكنه علاج الصداع النصفي

الأدلة التي تدعم استخدام أنظمة غذائية معينة لتقليل أعراض الصداع النصفي محدودة أو ناقصة تمامًا، وفي حين أن تجنب الأطعمة المعروفة بأنها تسبب نوبات الصداع النصفي يمكن أن يساعد، تشير الأبحاث إلى أن أنظمة الغذاء الصارمة لا تعمل بشكل عام وقد تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة مثل نقص التغذية، وتوصي مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية باتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ودهون أوميغا 3، وبعض المكملات، مثل فيتامين ب 2 والإنزيم المساعد Q10 والمغنيسيوم قد يساعد في الوقاية من الصداع النصفي أيضًا.

المزيد من أدوية الصداع النصفي ستوفر راحة افضل

بينما قد تعتقد غريزيًا أن المزيد من الأدوية ستوفر تخفيفًا أفضل للألم، غالبًا ما ينطبق العكس على أدوية الصداع النصفي التي تتناولها حسب الحاجة، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مسكنات الألم في الواقع إلى أعراض صداع أسوأ، وأكثرها شيوعًا مع المواد الأفيونية أو التريبتان.

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