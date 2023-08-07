إكسسوارات جورجينا رودريغيز في الصيف.. فاخرة وعملية‎

تعتبر جورجينا رودريغيز أيقونة من أيقونات عالم الموضة في العالم الحديث، ففي الوقت الحالي تعيش حالة نجومية تسطع في سماء الصناعة الفاخرة، كونها أيضا الوجه الإعلامي للعديد من دور الأزياء والمجوهرات العالمية>

وكانت محظوظة بما يكفي لتكون أول وجه إعلامي لدار إليزابيتا فرانتشي التي لم تعتمد أي مشهور عالمي لتمثيل حملاتها الإعلامية منذ وقت طويل للغاية.

كما تتصدر التريند والأرقام والوسومات على كل من تويتر وإنستغرام بمجرد ظهورها بأي إطلالة أو قطعة معينة من دور الأزياء المختلفة التي يبرز في مقدمتها ديور ولوي فيوتون وشانيل.

ما هو أسلوب أزياء جورجينا رودريغيز؟

خلال تحليل أسلوب الأزياء الذي تعتمده زوجة لاعب نادي النصر الشهير، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سنجد أنها تعتمد بشكل أساسي على قطع الملابس البسيطة وتمزجها مع إكسسوارات كبيرة الحجم ومجوهرات فاخرة مهما كانت وجهتها>

يتميز هذا الأسلوب باعتماده على الإكسسوارات بشكل أساسي فقط لإظهار وإبراز قوة الإطلالة التي تعتمدها حيث غالبا ما ترتدي إطلالات بأقمشة "تريكو" أو أقمشة خفيفة النسيج كالصوف والقطن والنايلون، ولكن تنقل الإكسسوارات الفاخرة مستويات إطلالاتها إلى درجة أخرى راقية وأنيقة وبلا تكلف.

كما يبرز هذا الصيف اعتمادها لإكسسوارات ذات حجم كبير التي تخطف العين عند النظر إلى إطلالتك من المرة الأولى، وذلك لإضافة لمحات عملية منعشة لتساعدك في التغلب على حرارة الصيف فكعادة كل موسم لا بد من مزج العملية والفائدة مع ارتداء الملابس.

فهذا الموسم ليس عليك أبدا أن تختاري ما إن كان لا بد ارتداء السوار مع الخاتم أو القلادة لأنه بات يمكنك ارتدائهم سويا في وقت واحد.

قبعة الـ"بيسبول" خيارك لإطلالة راقية بأسلوب أميريكي

يعتبر واقي الشمس بمثابة حامي البشرة من أشعة الشمس الحارقة والدرع المنيع للتصدي لضوء أشعة الشمس الضار، لكن جميعنا نعلم أن هذا المنتج الخارق يحمينا من الأضرار لكنه في الوقت ذاته لا يحمي من الإسمرار.

لذلك تعتمد جورجينا على قبعة البيسبول لتحمي وجهها من زيادة الإسمرار الذي يتخطى حاجز التان ويتحول ليصبح بمثابة ضرر للبشرة عبر إحداث تصبغات كثيرة تؤدي لربما إلى عدم توحيد لون البشرة.

وتلقى القبعة بتصميم "قبعة البيسبول" هذا الموسم سواء كانت الـ"كاب" أو قبعة الـ"جيب" رواجا كبيرا وباتت قطعة الإكسسوارات المفضلة لدى الكثير من المشاهير لذلك باتت أيضا القطعة التي يركز المصممين ودور الأزياء على الابتكار فيها بصورة غير مسبوقة وتضمينها في مجموعاتهم المتتالية.

النظارات الشمسية بأشكالها المختلفة

يتعلق الأمير بالأناقة الدائمة والتألق الراقي حتى وإن كانت ترتدي القبعة على الرمال، فتركب الأمواج بالنضارات الشمسية وتطل بهم أيضا في إطلالاتها على متن طيارتها الخاصة الفارهة أيضا فهي تعبير الأناقة والرقي الفاخر بالنسبة لها.

وهناك نوعين من النظارات الشمسية التي اعتمدتهم جورجينا في عطلتها التي قضتها في المدينة الإسبانية مدريد، كونهم القطع الأكثر رواجا ولأنهم يناسبون أحجام الوجه جميعها. وهي النظارات ذات الإطار المربع وذات العدسات الشبه دائرية.

الإكسسوارات الفاخرة بالحجم الكبير من بولغاري

تعشق جورجينا ارتداء قطع مجوهرات العلامة الإيطالية العريقة "بولغاري" قطع المجوهرات كبيرة الحجم سواء كانت الخواتم الماسية أو الساعات الثمينة التي تتشكل على هيئة أفعى "بولغاري" الأنيقة، وتنسقهم مع الأساور العريضة حتى وإن لم تكن وجهتها السجادة الحمراء فإن المجوهرات إكسسوارات لا غنى عنها في حياة جورجينا الفارهة.

