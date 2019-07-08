إكسسوارات من الصدف بأحدث صيحاته لصيف 2019 (صور)

لا غنى عن الإكسسوارات التي تعتبر من الأشياء الأساسية عند النساء خصوصاً في فصل الصيف، وإذا كنتِ من محبين البحر والسباحة وتريدين أن تشعري كأنك "عروس البحر" عليكِ أن تعتمدي الأكسسوارات من الصدف على الحلى والأساور ويمكنك أن ترتديها أيضاً مع القبعات والأحذية الصيفية الحقائب فهو دارج بقوة.

واليوم اخترنا لكِ مجموعة إكسسوارات من الصدف بأحدث صيحاته لصيف 2019 تعكس أناقتك وأنوثتك، هل تفكرين بشراء مثلها؟

المزيد من إطلالات المشاهير:

علامة "إل" الفرنسية تطلق مجموعتها الجديدة لحقائب ربيع وصيف 2019 (صور)

واكبي الموضة مع أجمل توبات صيف 2019 باللون الأبيض