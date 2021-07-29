إلى الطبيعة الخلابة المجاورة لطوكيو

بيان صحفي

تعرف طوكيو بأنها أحد أكبر المدن الرئيسية حول العالم، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هناك مناطق عديدة للمغامرة في الهواء الطلق بالقرب من مركز المدينة المزدحم. فخلال موسم الصيف، يستطيع المغامرون الشجعان تسلق قمة فوجي في رحلة ليلية شاقة، ولمن يبتغون الاستمتاع بالهواء الطلق بطريقة أهدأ فهناك خيارات أخرى ملائمة. وبما أن نظام القطارات في اليابان فعال جداً وبتكلفة بسيطة، فإن الوصول إلى المحافظات المجاورة أمر سهل، كما ويمكن تأجير سيارة لمرونة أكبر. ومن المهم جداً اصطحاب الهاتف الذكي أو آلة التصوير خلال الرحلة، خاصةً وأن هذه المناطق مليئة بالمعالم الطبيعية الرائعة في الجمال والمناظر التي لا بد من توثيقها بالصورة أو الفيديو

تجمع بديع للألوان في حديقة هيتاشي سيسايد

على بعد ساعة ونصف شمال شرق طوكيو تقع حديقة هيتاشي سيسايد المعروفة بحقول الزهور الزاهية طوال العام. تمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 350 هكتاراً، وهي عبارة عن خليط مميز من الألوان يستمر مع مرور المواسم. لذلك، قم بتخطيط رحلتك لتتزامن مع وقت ازدهار زهرتك المفضلة. ويشهد شهر يوليو وصول زنابق سوكاشيوري اليابانية ذات اللون البرتقالي الناعم، و350,000 زهرة زينيا. وخلال شهر أغسطس، تستولي موجة من أشعة الشمس على الحديقة بتواجد 30,000 زهرة عباد شمس صفراء زاهية تقف شامخة مقابل السماء الزرقاء الصافية. وفي منتصف أكتوبر، تتحول الحديقة إلى اللون القرمزي حين تزدهر 32,000 زهرة كوشيا، صانعةً تناقضاً بصرياً حاداً مع أشجار الصنوبر الخضراء التي تغطي سفوح التلال. ومن نهاية مارس إلى منتصف أبريل تحتفي الحديقة بازدهار مليون زهرة نرجس، وتليها 260,000 زهرة زنبق. وأما الفترة ما بين منتصف أبريل إلى بداية مايو فهي الأجمل على الإطلاق، عندما تكون زهرة الذقيمة أو "عيون الطفل الزرقاء" في موسمها، حيث تغطي 5.3 مليون ذقيمة التلال مطابقةً للون السماء الزرقاء من فوقها. ويذكر أنه بالإمكان الاستمتاع بهذه المشاهد الخلابة من على متن عجلة الملاهي الكبيرة الخاصة بالحديقة

على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من حديقة هيتاشي سيسايد يقع محل إيناهو حلال رامن وهو مطعم تديره عائلة يابانية مسلمة، يقدم النودلز الياباني الحلال. وتتضمن قائمة المأكولات على الرامن التقليدي والأطباق المبتكرة المستوحاة من الثقافة الإندونيسية

لا بد من تجربة هذا المطعم إن كنت في الجوار

الكثير منا لا يعلم أن طوكيو موطن لغابات مشجرة ومناطق جبلية وأنشطة في الهواء الطلق، حتى في حدود مركز المدينة الحضري. وأحد هذه الجبال التي يسهل الوصول إليها هو جبل تاكاو المجهز بممرات للمشي ومصعد وقطار جبلي مائل لتيسير الوصول إلى القمة لجميع الزوار. تستغرق الرحلة من طوكيو أو شينجوكو إلى محطة تاكاو سانغوتشي ما يقارب الساعة بالقطار. وعند بلوغ المحطة، يستعد الراغبين بالتمدد واستنشاق الهواء الطلق لبدء الرحلة على أي من مسارات المشي المتوفرة، والتي تتراوح صعوبتها لتناسب جميع الحاضرين. لأصحاب الهمم والأطفال ولمن يرغبون برحلة لطيفة وغير متعبة، يوفر القطار

الجبلي المائل رحلة مريحة ومليئة بالمناظر الرائعة

يعتبر جبل تاكاو موقعاً مقدساً منذ أكثر من ألف عام، كان خلالها معبد ياكوين معلماً مشهوراً لمئات السنين. يوفر هذا المعبد فرصة حصرية للزوار لتجربة وجبة شوجين ريوري، وهي وجبة بوذية تقليدية من المكونات النباتية معدة بدقة تامة لإبراز نكهات المكونات الطبيعية. الحجز المسبق ضروري للاستمتاع بهذه الوجبة، ولا يمكن إجراؤه إلا باللغة اليابانية. لذلك، إن كنت حريصاً على تجربة هذه الوجبة، تواصل مع مكتب الاستعلامات في الفندق

معلومة حصرية

جبل تاكاو من أحد المعالم المفضلة لسكان طوكيو وقد يشتد عليه الزحام خلال أيام نهاية الأسبوع والعطلات. قم بزيارته خلال أيام الأسبوع لتتجنب الحشود

شارك في مغامرة فورست أدفنتشر ميشيما سكاي ووك

توجه إلى محافظة شيزوكو جنوب غرب طوكيو لمغامرة صديقة للبيئة، وحلق بمحاذاة أطول جسر معلق في اليابان على حبل الزيبلاين في حديقة فورست أدفنتشر ميشيما سكاي ووك. تجمع هذه الحديقة عدداً من الماسارت الجوية المنتشرة حول الغابة والمناسبة لجميع الأعمار. حيث يستطيع البالغون من المشاركة في مضمار المغامرة وتحديات التسلق وحبل الانزلاق (زيبلاين) والأنشطة المثيرة الأخرى. أما الأطفال في سن العاشرة وماف فوق، أو لمن يبلغ طولهم فوق ال140 سم، فيمكنهم التأرجح في مضمار الشجرة المظلة مع أحد البالغين ليشعروا بحس المسؤولية والإثارة عند تحكمهم بأدوات الأمان الخاصة بهم. ولأصغر أفراد الأسرة، فهناك مضمار خاص بالأطفال مليء بالإثارة في بيئة آمنة ومرحة. إلا أن أكثر الأنشطة إثارة هو حبل الانزلاق الممتد لمسافة 300 متر بمحاذاة أطول جسر مشاة معلق في اليابان – ميشيما سكاي ووك، الذي يأخذ المغامر إلى جولة سريعة تبرز معالم شيزوكا الطبيعية الباهرة ومنظر جبل فوجي الغامر في تجربة لا تنسى

الرقي الياباني بلمسة فرنسية في فندق هيراماتسو في أتامي

بعد يوم مثير من التأرجح بين الأشجار في شيزوكا، استمتع بليلة هادئة في فندق هيراماتسو في هاتامي. على بعد 40 دقيقة بالسيارة أو 20 دقيقة بالقطار من ميشيما، يقع الفندق فوق البحر مع إطلالات على الجزر وشبه الجزيرة المحيطة، وقد تم بناؤه حول فيلا صيفية أصلية من طراز بيسو، تحتضن التصاميم الأنيقة للمنازل اليابانية التقليدية الممزوجة بالبساطة المعاصرة

قطع الأثاث مريحة وفاخرة، وهي مزيج مثالي من الجماليات اليابانية والأوروبية، مع غرف وأجنحة تطل على مناظر للبحر والسماء والحدائق المحيطة. ابحث عن الأعمال الفنية لجوان ميرو وتاماكو كاتاوكا أثناء استكشاف الفندق، بالإضافة إلى فن الخط الشودو الديناميكي لـ يوتشي إينوي

الطعام هو أبرز ما يميز أي إقامة في هيراماتسو. تنعم أتامي بموقع بين الجبال والبحر، وتنمو المنتجات المحلية الاستثنائية في جميع أنحاء المنطقة. تستند قوائم المأكولات الفرنسية اللذيذة المصممة بعناية إلى المأكولات البحرية التي يتم الحصول عليها محليًا وأفضل المكونات من جميع أنحاء اليابان، في تجربة مميزة تمتع العيون قبل الأفواه

في نهاية اليوم ، انعم بالاسترخاء في حوض الاستحمام الجرانيت الخاص بك المليء بمياه الينابيع الساخنة المهدئة التي تشتهر بها أتامي. جميع الغرف مزودة بحوض واحد

مدينة السلط الأردنية تدخل قائمة التراث العالمي: تعرّف على تاريخها!

تجربة رومانسية لا تُضاهى بين رحاب منتجع ميليا ديزرت بالم دبي