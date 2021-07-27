تجربة رومانسية لا تُضاهى بين رحاب منتجع ميليا ديزرت بالم دبي

هل تنشد التنعّم بتجربة مميّزة هذا الصيف؟ يقدّم لك منتجع ميليا ديزرت بالم دبي الواقع في عقار للبولو عشاءً رومانسياً وإقامة رائعة للاحتفال بأعياد الميلاد ومناسبات الذكرى السنوية أو حتى لعرض الزواج على شريكة حياتك.

يقدّم مطعم "رير" الكائن في الفندق عشاءً يتضمن ثلاثة أطباق للضيوف الراغبين في قضاء أوقات مميّزة مع أحبّائهم بين ربوع ملاذ منعزل وبعيد عن صخب الحياة اليومية. تشمل قائمة الطعام خيارَين من المقبّلات هما بوراتا مدخّن مع الريحان، وطماطم مشوية ونبات الميكروجرين أو كركند مشوي مع صلصة الخلّ الإسبانية، وبوريه الثوم الناعم وموسلين الجزر المشوي.

كما يقدّم المطعم تشكيلةً من أشهى الأطباق الرئيسيّة مثل خاصرة لحم البقر المشوية مع الكينوا ورغوة البطاطا بالكمأة أو سمك القدّ الأسود يُقدّم مع ريزوتو حامض بالهليون وصلصة فييرج، مشويّة بطريقة مثالية على شواية تعمل على حطب السنديان. أما بالنسبة للحلويات، فيوفّر المطعم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تشمل لافا كيك بالشوكولاتة مع آيس كريم بالسمسم أو الكريم بروليه مع التوت الطازج. يمكن التلذّذ بالوجبة الكاملة مع مشروب العنب الفاخر من مخزن مشروبات العنب في مطعم "رير".

وبعد الاستمتاع بعشاء ملؤه الرومانسية، يستطيع الضيوف الاسترخاء في غرفة بالم ديلوكس الفخمة والمشمولة بسعر باقة العشاء. يبلغ ثمن هذه التجربة الرائعة 995 درهماً إماراتياً للثنائي، شاملاً زجاجة من مشروب العنب. باستطاعة الضيوف اختيار الباقة التي لا تشمل مشروب العنب بسعر 795 درهماً إماراتياً. يمكن الحصول على ترقية لفئة الغرفة، ووجبة الفطور وعلاجات السبا لقاء كلفة إضافية.

تسري هذه الباقة من 20 يوليو حتّى 31 سبتمبر 2021 كلّ يوم ما عدا الاثنين. يشترط الحجز مسبقاً. لمزيد من المعلومات أو لإجراء الحجوزات، يرجى الاتصال على الرقم 9328 602 04 أو مراسلة البريد الإلكتروني reservations.dp@melia.com

نبذة عن منتجع ميليا ديزرت بالم دبي

لا يبعد منتجع ميليا ديزرت بالم دبي المميز سوى مسافة قصيرة عن وسط مدينة دبي. يستكنّ هذا المنتجع في عقار شاسع للبولو، وسط ملاعب البولو الممتدة على مساحات خضراء خلابة.

يعجّ هذا الملاذ الفاخر، قل إنّه واحة من الهدوء والسكون، بفلل مزودّة بمسبح خاص، ومساحات أنيقة حيث يمكن التلذّذ بالمأكولات الشهية والتنعّم بعلاجات السبا الباعثة على الراحة، في ربوع مناظر خضراء فسيحة تغمرها أشعة الشمس الدافئة وتعيش فيها طيور نادرة. تُعتبر الوجهات المختلفة في الهواء الطلق مثاليةً لإقامة كافة الفعاليات مثل حفلات الزفاف الأنيقة والأمسيات الفاخرة.

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