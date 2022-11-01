يستقبل العالم شهر موفمبر/ تشرين الثاني مع بداية فصل الشتاء، وهو شهر خاص للرجال، حيث أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت هذا الشهر للتوعية من مرض سرطان البروستات ودعم الصحة العقلية والعديد من الأمراض الأخرى، ويطلق عليه شهر موفمبر، وهي الكلمة التي جمعت ما بين mustache وتعني الشارب وهو رمز الرجولة ونوفمبر.

وفي هذا المقال نقدم إلكِ حواء أفكار لدعم الرجل في موفمبر، وهذه الأفكار تستهدف مخاطبة شريحة معينة من النساء، وأهمها:

إلى حواء... أفكار لدعم الرجل في موفمبر

لدعم زوجكِ يمكنكِ عزيزتي حواء أن تقومين بتركيب شارب مستعار أو التقاط صورة باستخدام شعركِ وكأنه شارب على وجهك.

وضع مناكير بأشكال متعددة، أو طباعة شارب على تي شيرت أو على حقيبة.

يمكنكِ أيضاً وضع صورة شخصية شكل شارب على حساباتكِ الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الرجل.

استعمال بعض من الأفكار المنزلية الغريبة والتي يمكن أن تجذب زوجكِ مثل وضع بياضات السرير التي تحمل شعار الشارب أو اللحية، ويمكنكِ أيضاً استخدام أشكال العجين المختلفة لخبز الفطائر والكعك على شكل شارب أو لحية أو وضع أشكال شارب على كوكيز أو كيك.

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يجب التوقف عن استخدام ماكينة الحلاقة في الأول من نوفمبر.

إطالة شعر الشارب وذلك لخلق تساءل لدى الناس حول السبب وعندها سوف تشرح لهم أن السبب هو زيادة الوعي لضرورة الحصول على الكشف المبكر للرجال للأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل سرطان البروستات أو أمراض الصحة العقلية.

تشذيب الشارب والشعر الزائد حول الذقن والفك والرقبة، ولكن بدون حلاقة شعر الشارب.

يجب عليك نشر فكرة الكشف المبكر عن سرطان البروستات بين الرجال وعدم التغاضي عن الأعراض المرضية، والتوعية عن ضرورة الرعاية الصحية والعقلية.

صور لدعم الرجل في نوفمبر

نتمنى لكل رجال العالم الصحة، وكل موفمبر وأنتم بألف خير.

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