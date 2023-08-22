إليسا تدعم مصمم الأزياء بلال براجي في غلاف ألبومها القادم

روجت الفنانة اللبنانية إليسا في وقت سابق لأحدث أغانيها بعنوان "العقد" عن طريق نشرها بوستر الأغنيةالجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وأشعلت الفنانة اللبنانية التي تميزت بإصدارها العديد من الألبومات الناجحة من قبل كألبوم "يا مرايتي" حماس جمهور ومحبي الفنانة بإعلانها الأخير عن آخر إصداراتها في عالم الموسيقى.

كما طرحت إليسا، مؤخرا كليب أغنية "بتمايل على البيت"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". وتصدرت الأغنية محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استحسان وإعجاب جمهورها بكونها أغنية صيفية ومبهجة.

وأحيت إليسا، مؤخرا حفلا في لبنان بمشاركة الفنان راغب علامة وسط حضور كبير لجمهور النجمان وقامت بغناء عدد من أشهر أغانيها منها "بتمون، في عيونك، عبالك حبيبي" وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير وفي هذا المقال نستعرض لك إطلالتها التي اعتمدتها من مصمم لبناني شاب.

إليسا بـ إطلالة بسعر يتجاوز 82 ألف جنيه

بإطلالة أنيقة باللون الأبيض النقي بتصميم فاخر من المصمم اللبناني الشاب والموهوب بلال براجي، الذي اختار مؤخرا مدينة باريس في شارع "دوزي" عرض مجموعته الأخيرة لربيع وصيف 2023.

أطلت النجمة اللبنانية المتألقة بتصميم من قماش التافتا والأورجانزا البيضاء بجمبسوت راقي بأحجام مبالغ بها من الأكتاف لمزيد من الفخامة في الإطلالة.

كما تميز الـ"درابينج" الموجود على الصدر بكونه منسدل على باقي أجزاء الـ"جمبسوت" ويأتي هذا التصميم من المجموعة الأخيرة للمصمم.

كما نسقت إليسا الإطلالة مع عقد باللون الذهبي وطلة جمالية مبهرة لائمتها، بظلال باللون البرونزي القوي مع نفحات من اللون البني اللامع، وكانت تسريحة الشعر مميزة وعلى الموضة لعام 2023 بغرة أمامية مسحوبة بكل أنوثة ونعومة.

التصميم الأصلي

اختارت النجمة اللبنانية أن تتخلى عن صيحة الـ"كات آوت" الموجودة في التصميم ليصبح أكثر احتشاما وليلائم جسد الفنانة وتفاصيل إطلالاتها الكاملة، وليعبر عن رقة جمال الأجواء الأثيرية والشاعرية لغلاف الألبوم التشويقي.