صيحات جمالية ناعمة من عرض ديور الأخير في باريس بأنامل "بات ماكاجراث"

تألقت صيحات الجمال الخاصة بعرض "ديور" لموسم خريف وشتاء 2023- 2024 للأزياء الراقية في باريس الأسبوع الماضي بأجمل رسمات المكياج الناعم والتدرجات الساحرة والألوان الأنيقة والكلاسيكية التي رافقت هذا العرض.

كما أتت تسريحات الشعر متنوعة وشبابية وبدت في غاية الجاذبية مع طرح صيحات جمالية ملفتة ومتجددة يمكن أن تتابعي تفاصيلها الساحرة والعصرية لتستوحي منها إطلالاتك الجمالية خلال الخريف القادم إضافة إلى التسريحات الشبابية التي طرحت من الدار بأنامل المبدع "جويدو بالاو" مصفف الشعر في الدار منذ العام 2001.

القاعدة الطبيعية تبدأ بأساس مكياج ناعم

بداية احرصي على أن تحصلي على مكياج مشرق مع إبراز البشرة البرونزية الطبيعية التي رافقت إطلالات عارضات دار ديور "Dior" في هذا العرض خصوصا مع توحيد لون البشرة بالكامل بمنتجات "لو ديور برونزاج سوفت".

حافظي بأسلوبهن على نقاوة البشرة البرونزية وأبرزي ملامحك النقية لتبدو طبيعية وموحدة من ناحية اللون، وننصحك بتحضير بشرتك بأسلوب Peter Philips، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup وأسلوب "بات ماكاغراث" المتبع في تطبيق هذه الإطلالات.

وذلك باستخدام العديد من المستحضرات التي تمنح البشرة تألقا نضرا وطبيعيا وأبرزها مستحضر Dior Prestige Micro- Sérum de Rose Yeux الذي يمنح قاعدة تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها بألوان البشرة الطبيعية.

رسمات الماكياج الأبيض النقي من ديور

ومن أبرز الصيحات الجمالية الساحرة في عرض ديور تمرير رسمات المكياج الأبيض والمشرق على كامل الجفون العليا للعينين بأسلوب السموكي، مع الحفاظ على البشرة الموحدة والخالية من المكياج فستضمني الإطلالة المنتعشة والطبيعية التي ستخفي الهالات السوداء في حال أحببتِ ذلك.

يمكنك تطبيق اللون القوي على الجهة الخارجية للعينين قبل أن تصبح التدرجات أفتح من الجهة الداخلية. ولا تترددي بتمرير اللون ذاته على الجفون السفلية مع طبقات الماسكارا الناعمة التي تلون الرموش بطريقة مشرقة وأنيقة.

تسريحة مناسبة لصاحبات الشعر القصير اعتمديها في الخريف المقبل

أيضا برزت الغرة الأمامية الجريئة مع القصة القصيرة "بوي" في عالم تسريحات الشعر خلال المواسم القليلة الماضية، خصوصا أن هذه الموديلات من تسريحات الشعر تتطلب الكثير من الجرأة والاتقان وتعكس الفرح والجرأة على وجهك للحصول على إطلالات جمالية ملفتة وخارجة عن المألوف وتتناسب وشخصية الفتاة الجريئة.

لا تترددي بتطبيقها مع تسريحات الشعر الذكوري للحصول على جمال ملفت مع التسريحة القصيرة. ومع هذه التسريحة، احرصي على جعل الخصل مترابطة واسحبي الشعر على الجوانب، مع إبراز الشعر المتدرج من الخلف، للحصول على اطلالة جمالية ملفتة.