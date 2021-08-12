أفضل الأماكن التي يجب زيارتها في مدينة سياتل

سياتل هي منطقة حضرية نابضة بالحياة مليئة بالمواقع المذهلة والمناظر الطبيعية الخلابة. تشتهر هذه المدينة بمحيطها البحري مع المأكولات البحرية الرائعة والأنشطة المائية والمراسي الجميلة. قائمة التجارب المذهلة في سياتل طويلة جدًا، ولكن ها هي البداية. تابع القراءة للتعرف على أفضل الأماكن التى يجب رؤيتهم وزيارتهن في أقرب فرصه في سياتل.

سبيس نيدل (الإبرة الفضائية)

يمكن القول إن Space Needle هو الرمز الأكثر شهرة في سياتل. يمكن للضيوف التقاط صور سيلفي مذهلة على المنصة الخارجية أو المقاعد الزجاجية الموجودة على ناطحات السحاب.

كما يمكنك التوقف في The Loupe Lounge لتناول كوكتيل أثناء الجلوس على أرضية زجاجية دوارة. سيستمتع الضيوف من الأعلى بمناظر رائعة على جبال كاسكيد وخليج إليوت وجبل راينر.

سوق بايك بلايس

يعد سوق بايك بلايس، مكانًا رائعًا لتناول الطعام والتسوق وقضاء يوم جميل. في أي يوم، يمكنك رؤية فناني الشوارع والحرفيين المحليين يبيعون سلعهم. في City Fish، يمكنك شراء أفضل المأكولات البحرية المحلية.

عجلة سياتل العظمى

على الرغم من كونها إضافة جديدة إلى المدينة، إلا أن عجلة سياتل الكبرى أصبحت بالفعل جزءًا لا يتجزأ من المعالم الشهير، حيث تقدم العجلة منظورًا جديدًا تمامًا لمشاهدة معالم المدينة.

حديقة جلاس هاوس

تعتبر حديقة جلاس هاوس تجربة فريدة من نوعها. حيث يحتوي هذا المكان الفريد والمذهل بصريًا على ثمانية صالات عرض محاطة بالحدائق الجميلة. كما ياتىفي منتصف الحديقة تمثال بطول 100 قدم ملون بظلال من الأحمر والبرتقالي والعنبر والأصفر.

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