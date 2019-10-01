الممنوع والمسموح للعناية ببشرتك في فصل الخريف

أولاً - تغيير الكريمات

إنّ غالبية الكريمات التي تستخدم في فصل الصيف تختلف عن الشتاء، أكان استعمالها لمشاكل جلدية أو لنضارة البشرة خاصةً الأدوية القوية. فعلى سبيل المثال: إنّ الأدوية التي تعالج حب الشباب وقد تؤدي إلى تقشير البشرة أو احمرارها تستخدم في الشتاء، بينما يُكتفى ببعض الكريمات للتخفيف من حدّة الحبوب في الصيف.

ثانياً - الكلَف

الكلف وهو بقع بنية تظهر على البشرة من وراء أشعة الشمس، تختلف نسبة ظهوره من فرد إلى آخر وفق الاستعداد الوراثي ونسبة التعرض لأشعة الشمس. لكنّ الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي مع هذه المشكلة الصحية، يحتاجون إلى معالجتها في الشتاء. وتوصف الكريمات الخفيفة لهذه المشكلة في فصل الصيف.

أما العلاج فيعتمد على درجة الكلف ونوعية البشرة، ومن أبرزها:

Campo Peel: عبارة عن تقشير طبقات الوجه، ويحدد عدد الطبقات ودرجة التقشير بحسب عمق الكلف ونوعية البشرة.

ثالثاً - الشمس

يؤدي التعرّض لأشعة الشمس إلى نمو خلايا الجلد بطريقة أسرع، ويحدّ من نسبة إنتاج الكولاجين. لذا، يتم تجديد البشرة من أجل استعادة نضارتها وإعادة نمو خلايا الجلد خلال الشتاء، من خلال:

أولاً - تقشير الوجه للتخلص من الخلايا السطحية والمتضررة من أشعة الشمس ولتجديد الكولاجين.

ثانياً - Skinbooster وهي عبارة عن إبر تتضمن acide hyaluronique مشابهاً للفيلر، لكن تتميز عنه بخفتها بحيث عندما يتم وضعها تحت الجلد تقوم بتجديد الكولاجين والخلايا ولا تغير من تكوين الوجه.

ثالثاً - PRP وهي عبارة عن سحب الدم من الجسم وإعادة حقنه في الوجه أيضاً بهدف تغيير الخلايا وتجديدها.

هل تختلف استعمالات هذه التقينات وفق نوع البشرة؟

في ما يتعلق بـ Campo Peel، إذا كانت البشرة دهنية تستطيع تحمّل قوته أكثر من البشرة الجافة. لكن العلاجات الأخرى يستطيع الجميع القيام بها مهما اختلفت أعمارهم ونوعية بشرتهم، لأنّها تهدف إلى تجديد خلايا البشرة، على حدّ تعبير برجي.

ما الفرق بين هذه المواد؟

1- الفيتامين سي: هو مضاد للأكسدة يعمل على تجديد الخلايا ويزيل الضرر الموجود فيها، وتتعدد أنواع الفيتامين سي بحسب نوعية البشرة.

2- Acide Hyaluronique: مرطب فعّال للبشرة، إلا أنّه في حال كانت نوعيته دهنية قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة، إذ يكثر من ظهور حب الشباب. إلى ذلك، تستخدم هذه المادة بحسب نوع البشرة.

3- Retonic Acid: أثبتت الدراسات قدرته على العمل على تجاعيد البشرة. لذا، ينصح باستخدامه من قبل كافة الأفراد بعد تحديد النوع المناسب لكل بشرة لتفادي احمرار الجلد. إضافة إلى ذلك، يساعد البشرة الدهنية للتخلص من النقاط السوداء والبيضاء والحدّ من حب الشباب. ويتم التوقف عن استخدامه خلال فصل الصيف.

هل تعلم؟

- يختلف تفاعل الدواء من بشرة إلى أخرى. لذا، يجب دائماً استشارة الطبيب لوصف الدواء أو الكريم المناسب مع بشرتك.

- تحتاج كل نوعية بشرة إلى كريم معين يختلف في تركيبته عن الوصفات الموجودة.

- قد يؤدي الفيتامين سي إلى ظهور حب الشباب، لذا يُختار من قبل الطبيب المختص.

- يجب عدم التوقف عن استخدام واقي الشمس خلال فصل الشتاء.

- تتعرض البشرة للجفاف في فصل الشتاء. لذا، يجب التأكد من استخدام المرطبات بطريقة صحيحة.

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