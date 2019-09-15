إليك طريقة عمل أرز البرياني مع سمك الفيليه

البرياني أكلة مشهورة في الخليج العربي فإليك عزيزتي طريقة عملها بطريقة لذيذة:
مقادير أرز برياني بسمك فيليه
- مقادير التتبيلة :
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)
- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)
- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة كبيرة (مطحون)
- الكزبرة : ملعقة كبيرة (مجففة ومطحونة)
- بهارات المسالا الهندية : 2 ملعقة صغيرة
- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- ملح : ملعقة كبيرة
- النعناع : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- لبن زبادي : ربع كوب
- مقادير السمك والأرز :
- سمك الفيليه : 500 غراماً (مقطع مكعبات ومنظف)
- أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع ومصفى)
- سمن : ربع كوب
- الشبت : كوب (طازج ومفروم)
- الفلفل الحار : قرن (مقطع شرائح)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : 2 كوب
- كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة ومفرومة / للتزيين)
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح رفيعة)
طريقة تحضير أرز برياني بسمك فيليه
- اخلطي الزنجبيل والثوم والفلفل الحار والكزبرة المطحونة والماسالا والكمون والنعنع والكزبرة وعصير الليمون واللبن في وعاء.
- أضيفي السمك للخليط واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- سخني ملعقتين كبيرتين من السمن في قدر سميك واسع على نار متوسطة وحمري البصل الشرائح لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون ويتكرمل.
- ازيلي نصف كمية البصل في طبق جانباً.
- أضيفي الشبت المفروم للقدر فوق كمية البصل المتبقية.
- أضيفي السمك المتبل والفلفل الأخضر المفروم فوقه ثم أضيفي الأرز والملح وباقي كمية السمن والماء واتركي المزيج حتى يغلي.
- غطي القدر واتركي المزيج لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز والسمك.
- اسكبي البرياني في طبق التقديم وزيني وجهه بالكزبرة المفرومة و البصل المزال جانباً.
- قدميه ساخناً إلى جانب سلطة الخيار باللبن أو الدقوس المفضل حسب الرغبة
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