إنفلونزا الطيور هي أحد أشكال العدوى الفيروسية التي قد تصيب الطيور، والإنسان، والحيوانات الأخرى، ومعظم أنواع هذه الفيروسات تقتصر على الطيور، ويمثل فيروس (H5N1) أكثر أنواع إنفلونزا الطيور شيوعاً، وهو أول فيروس أصاب البشر من فيروسات إنفلونزا الطيور.

وفي الحقيقة إنّ الإصابة بهذه العدوى الفيروسية قد يودي بحياة الطيور، وقد تنتقل العدوى إلى الإنسان والحيوانات الأخرى التي تتلامس مع الناقل، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد تم اكتشاف فيروس (H5N1) لأول مرة في البشر عام 1997 وذلك في هونغ كونغ في الصين، وأودى بحياة ما يُقارب 60% من المصابين بالفيروس.

أسباب إنفلونزا الطيور

- من أسباب مرض إنفلونزا الطيور الاحتكاك المباشر بالطّيور البريّة، والتي تنقلُ المرض دون ظهور أيّ أعراضٍ عليها.

- من أسباب مرض إنفلونزا الطيور أيضاً التعرّض للرذاذ المتطاير من أفواه الدّجاج، وإفرازاتِ جهازها التّنفسيّ.

- استخدام الملابس والأحذية الملوّثة بالرّوث فى المزارع والأسواق، والأدوات الملوّثة بالفيروس، مثل أقفاص الدّجاج، وأدوات الأكل والشّرب، وأرضيات الحظائر.

- استخدام براز الطّيور المريضة في تسميد الأراضي الزّراعيّة.

- الاحتكاك بالطّيور الحيّة المُصابة في الأسواق، والتي لعبت دوراً مُهمّاً فى نشر الوباء القاتل.

أعراض إنفلونزا الطيور

الحمى.

السعال الجاف.

بحة في الصوت.

الشعور بألم في الصدر.

نزيف الأنف.

سيلان الأنف وانسداده.

الشعور بألم في العضلات، والمفاصل، والعظام.

التعرق والقشعريرة.

الشعور بالتعب والإعياء.

الصداع.

فقدان الشهية.

خروج بلغم مصحوب بالدم.

نزيف اللثة.

المعاناة من مشاكل في النوم.

الإصابة باضطراب في المعدة.

طرق الوقاية من إنفلونزا الطيور

1- الحرص على أخذ لقاحاتِ الإنفلونزا الموسميّة، كما يجب مراجعة الطّبيب في أسرع وقتٍ عند الشّك بوجود إصابة بالمرض وشرب أدويةٍ احترازيّةٍ ومضادّة للفيروس.

2- يجب أن يحرص الإنسان على تقوية جهاز مناعته، حيث أنّ الجسم يعمل على تخطّي المرض، وذلك من خلال الحرص على التّغذية السّليمة، والتي تحتوي على العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم، كالفيتامينات، والكالسيوم، والأملاح المعدنيّة، وغيرها من العناصر التي تعمل على تحسين عمل جهاز المناعة في الجسم.

3- يجب غسل اليدين دائماً، والحرص على النّظافة العامّة للجسم وعدم إهمالها، وتقليل الاختلاط بالأشخاص المصابين بالمرض، وعدم استعمال أغراضهم الشخصيّة، وتجنّب التواجد فى الأمكان المزدحمة، وزيادة تهوية أماكن التّجمعات البشريّة.

4- عند تناول لحوم الطّيور يجب الحرص على طهيها جيّداً.

5- الإكثار من تناول فيتامينات موانع الأكسدة الموجودة فى فيتامين أ، مثل الجزر والخضروات الورقيّة الطّازجة، كذلك فيتامين ج، الموجود فى الموالح مثل الليمون، واليوسفي، والبرتقال، والجوّافة، والتّفاح، والخضروات الورقيّة، وكذلك فيتامين هـ، الموجود فى الزّيوت النّباتيّة.

6- تناول الأطعمة التى تحتوي على الزّنك، والسّيلينوم، ولا بأس من تناول قرص فيتامين يومياً يحتوى على مثل هذه الفيتامينات، بالإضافة إلى الإكثار من تناول السّلطة الخضراء المشكّلة، والفواكه، وعصائر البرتقال، والليمون، حيث تساعد هذه الفيتامينات على تحسين قدرة الجهاز المناعي، وتقلّل من انتشار العدوى داخل الجسم وتجنّب الإنسان المضاعفات التي تحدث منها.