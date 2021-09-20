إيجابيات وسلبيات قول نعم دائمًا لأطفالك كأولياء أمور، نحن مضطرون بأن نقول لا عندما نشعر أن هناك حاجة لتأديب أطفالنا خاصة عندما يريدون البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر لمشاهدة التلفزيون أو يريدون التغيب عن المدرسة في بعض الأحيان. لكن هذا أيضًا يجعلنا نفكر كثيرًا في أننا نتعامل بقسوة مفرطة معهم أو أننا متسلطون جدًا؟

وفقًا لبعض علماء النفس، فإن استخدام مصطلح "لا" لطلبات طفلك يمكن أن يحد من نموه ويجعله يشك في قراره كشخص بالغ. أدى هذا المفهوم إلى ظهور نمط جديد من الأبوة والأمومة حيث يحاول الآباء تقييد كلمة "لا" والموافقة على معظم المطالب التي يطلبها أطفالهم ما لم يكن هناك سبب وجيه حقًا لعدم القيام بذلك. يطلق عليه برنامج "YES التربية".

إيجابيات وسلبيات قول نعم دائمًا لأطفالك

ما هو برنامج YES التربية؟

برنامج YES التربية يسمح للأطفال بفعل ما يريدون ، سواء أكان ذلك طلاء الجدران بأقلام التلوين أو تناول الشوكولاتة على الإفطار. اتباع هذا الأسلوب لا يعني أنه عليك أن تكون خاضعاً لطلبات أطفالك. بل يتعلق أكثر بمنع نفسك من قول "لا" عندما لا تكون هناك حاجة إليها ووضع حدود صحية لتربية الأطفال.

نشأ مفهوم برنامج YES التربية من فكرة أن الآباء يقولون "لا" في كثير من الأحيان لأطفالهم ، حتى عندما لا يكون ذلك مطلوبًا. تشير الدراسات إلى أن الطفل البالغ من العمر عام واحد يسمع "لا" حوالي 400 مرة في اليوم، وهذا كثير جدًا. هذا يقضي على فرصهم لاستكشاف العالم من حولهم واختبار حدودهم.

برنامج YES التربية يشجع الآباء والأمهات على قول المزيد من كلمة "نعم" والسماح لأطفالهم باستكشاف العالم. إذا طلبوا أي طلب غير مقبول، فقم بإعادة صياغة الجملة بطريقة لا يتعين عليهم استخدام كلمة "لا". ولكن تمامًا مثل أي نمط آخر للوالدين، فإن هذا النمط من التربية له أيضًا بعض الإيجابيات والسلبيات.

إيجابيات وسلبيات قول نعم دائمًا لأطفالك

إيجابيات برنامج YES التربية

يعتقد الخبراء أن التحول إلى الأبوة الصحيحة له فوائد عديدة. قد يساعد الأطفال على أن يصبحوا أكثر نجاحًا في المستقبل وأيضًا تحسين العلاقة بين الأطفال وأولياء أمورهم. هذا يسمح للأطفال أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه دون الخوف من التعثر. فيما يلي بعض إيجابيات اتباع هذا النمط من التربية:

يقوي الرابطة بين الوالدين والطفل: عندما توافق على طلب طفلك ، تقل احتمالية إخفاء الأطفال لشيء ما عنك. لن تضطر إلى التجسس عليهم لمعرفة ما يخططون له .

يبني الثقة في الطفل: السماح لأطفالك بفعل ما يريدون ، حتى عندما تعلم أنهم قد يفشلون في ذلك يساعد على بناء ثقتهم .

يجعلهم أكثر إبداعًا: نعم الأبوة والأمومة تجعل الأطفال أكثر إبداعًا ، وتفهم العالم بطريقة أفضل وتجربة أشياء جديدة لأنهم يعرفون أن والديهم سيوافقون دائمًا على ذلك .

لا يساعد الطفل على القبول بسهولة: عندما يتم تلبية طلب الأطفال دائمًا ، يصبحون أكثر قبولًا من لا للإجابة .

نوبات الغضب والنوبات أقل: من المرجح أن يعاني الأطفال من نوبات غضب أقل .

إيجابيات وسلبيات قول نعم دائمًا لأطفالك

سلبيات برنامج YES التربية

نعم ، إن الأبوة والأمومة تعني بناء حدود صحية وتأديب الأطفال بطريقة إيجابية. يتعلق الأمر بمطاردة أحلام أطفالك دون التسبب في ضرر للآخرين. من الأهمية بمكان أن يعرف الوالدان متى يرسموا الحدود ويعرفوا عند أي نقطة ينبغي قول "لا" لطلب طفلهم.

الفشل في وضع الحدود: عندما لا يمنع الآباء الأطفال من القيام بأشياء غير مقبولة ، يفشل الأطفال في التعرف على الحدود التي يضعها الآخرون.

يزيد الأنانية عند الأطفال: يبدأ الأطفال في الاعتقاد بأن العالم يدور حولهم. هناك احتمالية أن يقللوا من قيمة مشاعر واحتياجات الآخرين.

ينهك الأهل: قد تكون تلبية الطلبات غير المعتادة للأطفال مرهقة مادياً وعاطفيًا للآباء.

إيجابيات وسلبيات قول نعم دائمًا لأطفالك

النتيجة:

عندما يتعلق الأمر بالوالدين ، لا يوجد نمط واحد من التربية ينطبق على جميع الأطفال. يختلف كل طفل عن الآخر ويجب أن يتم تربيتهم بشكل مختلف. أنت بحاجة إلى محاولة معرفة ما ينجح في حالة طفلك وما لا ينجح.

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