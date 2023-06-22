إيدا إيجه تختار أوسكار دي لارينتا لإطلالتها الثانية في حفل زفافها

تألقت بطلة مسلسل التفاح الحرام، النجمة التركية ايدا إيجه بإطلالة ثانية من المصمم الأمريكي الشهير أوسكار دي لا رينتا خلال حفل زفافها على زوجها لاعب كرة السلة التركية بورهان تونجر، وتميزت الإطلالتين التي تألقت بهما إيدا إيجه خلال حفل زفافها بالأسلوب الناعم والبسيط وغير المتكلف والطلة الحيوية والأنثوية بعناصر مشتركة بين الفستانين مثل القماش المخرم "الدانتيل" التي تألقت به وبدى ناعما وأنثويا وملائما لشخصيتها العفوية والمحبوبة.

وحققت إيدا شهرة واسعة في العالم العربي بعد مشاركتها في بطولة "التفاح الحرام" بشخصية "يلدز". وكرمت في المسلسل الشهير "التفاح الحرام"، وكان قد تم تكريمها في حفل "موريكس دور" عن دورها في العمل كـ "أفضل ممثلة أجنبية" لعام 2022.

ونالت عربيا شهرتها تحت وصفها بالعفوية والمرحة والأنيقة، حيث تألقت في جميع حلقات المسلسل وإطلالاتها اليومية بإطلالات أنيقة وراقية.

تفاصيل إطلالة ايدا إيجه الثانية من حفل زفافها

في الإطلالة الثانية للعروس "ايدا إيجه" حرصت الممثلة البالغة من العمر 33 عاما، على الطلة بلوك عصري ومريح وأنيق حيث اختارت الفستان من مجموعة المصمم الأمريكي العريق أوسكار دي لارينتا (والذي اختارته من مجموعة ربيع وصيف 2023 من مجموعة العرائس الخاصة).

ودمج الفستان بين العناصر العرائسية الراقية والمريحة في ذات الوقت فبدى قماش الـ"دانتيل (Lace) غاية في الأنوثة والرقي وجاء الفستان باللون الأبيض الطبشوري الفاتح بقصة الرقبة التي تميزت بتفصيلة "هالتر نيك" التي غالبا ما تعتمدها العرائس كالعروس "صوفيا ريتشي" سابقا في حفل زفافها بمايو السابق. وأيضا تميز الفستان بقصة الحورية التي احتضنت جسدها وأبرزت رشاقتها.

تفاصيل الفستان من الخلف

كانت التفاصيل الخلفية للفستان الأنيق غاية في الجمال فجاء الظهر مكشوفا من المنتصف وعانقت الربطة المصنوعة من التول الناعم تفاصيل الفستان الخلفية وبدت غاية في الرومانسية والجمال، وعقدت على شكل فيونكا أبرزت المزيد من جمالية تفاصيل الفستان الأنيق والعصري. حيث دمج الفستان بين الأسلوب الكلاسيكي المعروف والقصة العصرية التي تمثلت على هيئة "هالتر نيك".

وبالنسبة للمكياج والشعر فكان بسيطا وطبيعيا إلى حد كبير. حيث اعتمدت ربطة شعر مرفوعة بأسلزب ذيل الحصان لكن كانت منخفضة إلى الأسفل وذات الماكياج الناعم والخفيف الذي اعتمدته في العرس.

الفستان الأصلي

من مجموعة عرائس المصمم الأمريكي-نيويوركي، المصمم أوسكار دي لارينتا.