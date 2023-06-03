البوابة - باللون الأزرق الفيروزي ظهرت ايفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر ، بإطلالة مبهرة - ولكن بعيدًا عن رادار عدسات الصحفيين- في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الذي لقب بالزفاف الملكي لهذا العام، والذي أقيم يوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان، حيث شوهدت وهي تستمتع بمحادثة مع أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، الأمير ويليام.

ووصلت ايفانكا وزوجها إلى الأردن في وقت سابق من هذا الأسبوع لحضور حفل زفاف ولي العهد - بعد أن أمضيا الأيام القليلة الماضية في الاستمتاع برحلة إلى اليونان.

وكانت ايفانكا وجاريد من بين مجموعة من الضيوف البارزين في هذا الحدث - بما في ذلك السيدة الأولى جيل بايدن، ونانسي بلوسي.

ايفانكا ترامب بإطلالة فيروزية في عرس الأمير الحسين

تفاصيل إطلالة ايفانكا ترامب

اختارت ايفانكا ثوبها الأزرق الفيروزي الرائع من المصمم أليكس بيري من مجموعة (Kirah Twist Strong-Shoulder Trumpet Gown).

وكانت الممثلة الامريكية ابريل باركر جونز قد ارتدت فستان أليكس بيري "كيرا ذو الكتف القوي". في مسلسل توم سويفت.

أليكس بيري

Alexandros Pertsinidis ، المعروف باسم Alex Perry ، هو مصمم أزياء ومقدم برامج تلفزيوني أسترالي ، يشتهر في الغالب بملابسه النسائية.

إيفانكا ترامب بإطلالة فيروزية في عرس الأمير الحسين

العرس الملكي

يذكر أن العرس الملكي الأبرز لهذا الموسم قد أقيم في العاصمة الأردنية عمان، وشمل على مجموعة مختلفة من المراسم الاحتفالية بدأت بحفل الحناء الذي أقامته جلالة الملكة رانيا العبدالله احتفاءً بخطيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تلاه، حفل توديع العزوبية الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل، ابن عم ولي العهد وبحضور الأمراء ومجموعة من رفاق وأصدقاء الأمير الحسين، ثم العشاء الأردني القرا الذي أقامه جلالة الملك عبدالله الثاني لكبار المسؤولين وشيوخ العشائر الأردنية بحضور عمه الأمير الحسن بن طلال، وأهدى خلاله نسخة طبق الأصل عن سيف بني هاشم للأمير الحسين، واختتمت الاحتفالات الشعبية بحفل غنائي مجاني ضخم ضم نخبة من نجوم العالم العربي، ثم يوم الخميس 1 حزيران 2023 تم عقد القران وحفل الزفاف المبارك لسمو الأمير الحسين والأميرة رجوة، التي حصلت على اللقب الملكي فور توقيع عهود الزواج.

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