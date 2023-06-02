البوابة - استطاع حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والمهندسة المعمارية السعودية الأميرة رجوة الحسين أن يحبس الأنفاس ويجعل قلوب عدداً كبيراً من محبي المملكة الأردنية الهاشمية يخفق فرحاً وابتهاجاً بهذا الزفاف الميمون، وعندما وصلت العروس ، التي كانت ترتدي فستانًا أبيضًا أنيقًا ومحتشماً، وتاج ملكياً فخماً حمل عبارة "رجوة من الله"، إلى قصر زهران في سيارة رولز رويس فانتوم V عام 1968 صنعت خصيصًا للجدة الكبرى لولي العهد الملكة الراحلة زين الشرف. كان بانتظارها ولي العهد الذي وصل قبلها مرتديًا زيًا عسكريًا احتفاليًا كاملاً وسيفًا ذهبيًا. ثم التقت النظرات، وأصبح لدينا هذه المجموعة المتميزة من الصور التي جعلت قلوب الملايين من متابعي هذا الحدث تنبض فرحاً وحباً بهذا الزواج.

بالصور أجمل اللقطات الرومانسية بين الأمير الحسين والأميرة رجوة

الطريقة التي ينظر بها إليها ... وكأن ابتسامتها هي الشيء الوحيد الذي قد يكون مهمًا. بترفلاي رايزنغ

1. نظرات خجولة في عقد القران بين الأمير الحسين والآنسة رجوة

2. تبادل خواتم الزواج بعد عقد القران كانت مليئة بالتوتر و الابتسامات والنظرات

3. من حفل عقد القران في قصر زهران العامر الأمير الحسين سعيد بإتمام المراسم

4. اثناء مغادرة قصر زهران بعد إتمام مراسم عقد القران

5. في ممر قصر زهران العامر بانتظار الموكب الأحمر

6. اثناء المرور موكب الأمير الحسين في شوارع عمان لتحية المهنئين (الموكب الأحمر)

7. في حفل الاستقبال قبل تقطيع قالب حفل الزفاف

8. بعد تقطيع قالب حفل الزفاف الرائع المزين بزهور البنفسج والليلك

9. الأمير الحسين والأميرة رجوة بانتظار ضيوف المملكة الأردنية الهاشمية في قصر الحسينية

10. في حفل الاستقبال في قصر الحسينية برفقة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا و والد ووالدة الأميرة رجوة

يذكر أن قائمة ضيوف الشرف ضمت أسماء العديد من كبار الشخصيات والملوك والملكات والأميرات والأمراء وأولياء العهود من حول العالم كان من أبرزهم الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، والذين احتفلوا مع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية وسط احتفالات شعبية عمت شوارع العاصمة عمان والمحافظات.

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