بتصميم رومانسي من دولتشي أند جابانا سمو الأميرة رجوة الحسين تتألق في حفل الاستقبال

في الإطلالة الثانية لها خلال ليلة العرس الأسطوري الذي بات حديث العالم لساعات وساعات... أطلت سمو الأميرة رجوة الحسين بفستان من دولتشي آند جابانا، حيث استبدلت فستان عقد القران الذي صممه المصمم اللبناني إيلي صعب بفستان "Ball Gown" رومانسي وحالم مزين بورود وتفاصيل أوبليكيه بارزة لتفاصيل فخمة وراقية وإليك التفاصيل الكاملة للإطلالة.

من أين استلهمت سمو الأميرة رجوة الإطلالة؟

عرضت مجموعة الأزياء الراقية للعلامة الإيطالية دولتشي أند جابانا في شهر يناير مطلع هذا العام تحت اسم مجموعة ألتا مودا من العلامة العريقة في مدينة صقليا، وأبرز ما ميز هذه العلامة هي الفساتين التي زينت بأسلوب أو تكنيك أوبليكيه الذي بدى غاية في الرقي وأعكى لمسة أنثوية حالمة للتصاميم. واختارت سمو الأميرة رجوة الحسين الإطلالة الراقية لتتزين بها في حفل الإستقبال الملكي الذي تطلب لوك راقي ومريح في ذات الوقت. إضافة الى التعديلات التي أضافتها عليه ليعطي الطابع المحافظ والملكي.

تفاصيل الفستان والقطع التي نسقت معه

كانت نقشات "جوديفا" صاحبة النصيب الأكبر في الفستان الذي زين بطبقات التول الناعم الفاخرة لتشكل هيكل الفستان بقصة الكرة "Ball Gown"، وكان الفستان محافظ ولكنه مناسب أكثر ما يمكن لإطلالة ملكية تليق بمناسبة مثل حفل الإستقبال، بفتحظ ظهر متوسطة العمق على شكل حرف "V" مما أعطى تفاصيل رومانسية وحالمة حيث أعطت الورود والنقشات ال"3D" هذا الإيحاء إضافة إلى أن النقشات البارزة هي التريند لموسم صيف 2023 وللعرائس تحديدا.

أما عن إتيكيت لبس القفازات

فكان لبس القفازات هو الأهم في حفل الإستقبال وبالطول المناسب حيث تعدى الطول منطقة المرفق أي الطول اللازم . لأنه في حال كان أقصر فإنه سيكون غير مناسب لمثل هذه المناسبة الرسمية.

المجوهرات وتسريحة الشعر

اعتمدت سمو الأميرة رجوة الحسين تاج من دار "فريد" للمجوهرات زين بعبارة "رجوة من الله" وذات أقراط الأذنين اللذين ارتدتهم سمو الأميرة في حفل عقد القران قبيل الاستقبال. أما عن التسريحة فهي تسريحة لم تزاحم تفاصيل الفستان الكثيرة فبدت غاية في الأناقة برفعة بسيطة وأنيقة مع خصلتي شعر من الأمام كما أن سبق ووضعنا هذا التكهن في مقال سابق ضمن التسريحات التي ستعتمدها سمو الأميرة رجوة خلال يوم زفافها الكبير على سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.