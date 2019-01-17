ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 18 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 18 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 18 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تفكر كثيراً فعقلك لا يتوقف عن التفكير، لوجود الكثير من الأحداث حولك وأيضًا قد يكون بسبب عرض عمل. استغل ما تبقى من الحظ في فترة الظهيرة، أما في المساء فإن الأمور العاطفية لن تكون جيدة وهنالك نقاش حاد بينك وبين من تحب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يبدأ نهارك بداية جيدة، وتنشغل بارتداء ثيابك لتبدو في أبهى صورة، لأن لديك الكثير من المواعيد والمقابلات في العمل، تنجز الكثير من أعمالك في فترة الظهيرة، لكن عندما يأتي المساء تشعر بالتعب، فانتبه إلى صحتك وحاول أن تأخذ قسطا من الراحة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، ما تزال تائها ولا تعرف ماذا تفعل، واترك أحاسيسك تقودك إلى الصواب، مفاجأة في فترة الظهيرة تكون لصالحك، لكن في فترة ما بعد الظهر قد يتغير أحد مواعيدك تجعلك مزاجياً، في المساء تشعر براحة وفرحة لا تعرف مصدرها وابتسامتك لا تختفي عن وجهك.

توقعات برج الجوزاء 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم إيجابي لجميع مواليد السرطان، وبخاصة في مجالي العمل والعاطفة، فأنت حرك ونشيط ولا شيء يوقفك عن عمل ما تريد، قد تسمع التصفيق من رؤسائك في العمل لإنجازاتك، تنقلب الأحداث في المساء وانتبه من مزاجيتك التي لن تقابل استحسانا من شريك حياتك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لا تكن حساساً جداً، ولا تجعل عاطفتك تتخذ القرارات المهمة في حياتك، وحاول أن تحكم عقلك واعرف ما تريد من حياتك، تقف على العديد من القرارات اليوم وتغير رأيك بكثير من الأمور في حياتك.

توقعات برج الأسد 2019 من ماغي فرح

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم جيد على الأصعدة كافة يا مولود العذراء، لكن لا تبالغ في توقعاتك وكن أكثر واقعية، الصباح يبدأ جيدا، لكن قد تصادف مشكلة في فترة الظهيرة تحل بسهولة، انتبه إلى وضعك المادي ولا داعي للإسراف بغير معنى، العاطفة جيدة في المساء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، من الأمور التي تحدث معك منذ يومين فقدان صبرك، لا تقلق فقاربت الأمور أن تتغير لمصلحتك، لكن عليك تمرير فترتي الصباح والظهيرة على خير، فهنالك الكثير من التحديات بانتظارك، في المساء وبخاصة بعد التاسعة تشعر بالقوة والنشاط ونفسيتك تتحسن إلى الأفضل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم يحمل وجهين بل أكثر من قناع، فتبدأ نهارك بداية اعتيادية بدون أي تغير يذكر، والأجواء الهادئة تسيطر على من حولك، فقلة الأحداث تبقى حتى الظهيرة، الأمور العائلية مهمة فلا تجعل عصبيتك تجعلك تتفوه بكلام لا داعي له في فترة ما بعد الظهر، لأن المساء يعدك بسوء طالع وكآبة وملل إلى حد ما.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، قوتك وشجاعتك قد تشعرانك بالتعب لكثرة النزالات والمناقشات التي تدخلها في صبيحة هذا اليوم، عليك بالهدوء وعدم التصرف كديكتاتور، أما بالنسبة للعمل، فأنت في وضع قوي جدا وعليك استغلال آخر الفرص في فترة ما بعد الظهر. في المساء تتحول إلى شخص عاطفي وحنون، وفرصة للجلوس مع من تحب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما تزال هائما على وجهك، فأنت لا تدري ماذا تفعل، قد تتعرض لكلام جارح من المسؤول لديك في العمل لخطأ ارتكبته، ابقَ هادئاً ولا داعي لأن تناقشه، لأن ذلك ليس بمصلحتك. المساء قد يكون هادئا بالنسبة إليك الى درجة الملل، فحاول الخروج والاستمتاع بوقتك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، العمل هو كل ما يهمك، ففي فترة الظهر ضغط العمل يزداد عليك وترمى عليك بعض المسؤوليات من زملائك في العمل، ما يشعرك ببعض الضغط والعصبية. لكن في المساء احذر من تهورك سواء في قيادتك لسيارتك أو أثناء كلامك مع من تحب فقد تجرحه.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، اصبر يا عزيزي الحوت، فالأوقات الصعبة ما تزال مستمرة، ففي الصباح تشعر بقليل من التعب وألم في مختلف أنحاء جسمك، كما أن ضغوطات الحياة لن ترحمك في فترة الظهيرة، المساء يخفف عنك الكثير وتصبح السماء صافية، لكن عليك بأخذ راحة والتزام البيت.

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