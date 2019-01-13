توقعات برج الأسد 2019 من ماغي فرح

برج الأسد هو البرج رقم ثمانية في مجموعة الأبراج الفلّكية، وأصحاب هؤلاء البرج هم من مواليد الفترةِ بينَ 22 تموز إلى 22 آب، وبرجُ الأسد كوكبة الرئيسي هو الشمس ويصنف من ضمن الأبراج النارية مما يعني أنهُ يتوافق مع الأبراج الهوائية كالقوس والجوزاء والدلو ،والأحجار المناسبة له هما حجراً الياقوت والعنبر وأرقام الحظ لهذا البرج هي 14 و 13 و 32 و 41 و 50، ومن أبرز المشاهير من مواليد برج الأسد عمر الخيام و نابليون بونبارت و جاكي أونيسس.

المرّأة صاحبة برج الأسد إمرأة جذّابة ومحطّ نظر العديد من الرجال، تتمتع بالحيوية والذكاء والثقه العالية بنفسها مما يزيدها جاذبية، وعلى قدّر ما تتمتع به من قوة في الشخصية فهي عاطفية لأبعد الحدود، كما أنها تحب الإحتفاظ بذكرّيات ماضيها وتحرص عليها كل الحرص، كما أن مولودّة الأسد رقيقة ومرهفة الحس لكن يجب الحذر عند غضبها لأنها تصبح شرسة، وإمرأة هذا البرج تحب المديح والإغترار بنفسها وتحب الهدايا الثمينة وتكرهُ عدم الإهتمام بها وتميل للإهتمام بنفسها وأناقتها جداً ، وكونها ذو شخصية قوية فهي قيادية ومنظمة وملتزمة وصارمة بوضع القوانين والأنظمة لذلك تعتبر ربة منزل مثاليّة.

الرجل مولود برج الأسد رجل يمتاز بسحر وجاذبية خاصة تجعلهُ يلمعع كنجم مضيء بالسماء وهو رجل مغرّور بشكل كبير ويميل للتسلّط وأخذ زمام الأمور لتمتعهِ بشخصية قيادية وصارمة فيفرض قراراتهُ بإسلوبهِ الخاص ،ويحب مولود الأسد المديح والإهتمام به وينزعج من الإهمال له فيحب إظهار التقدير والإحترام لهُ كما يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والفطنة والإدراك العالي ، وعلى صعيدِ آخر فهو رجل حساس وصريح يكرهُ الكذبَ والمراوغة ويكرهُ المجاملات ويعتبر مواليد برج الأسد من الأشخاص المخلصين جدا ًلزوجاتهم على الرغم من إمكانية إعجابهِ بأخريات لكن يبقى إنتمائهُ لبيتهِ وأولادهِ على وجهِ الخصوص، ومواليد الأسد يميلونَ للمزاجية نوعاً ما فعندما يغضبون إما أن يثورون بعصبية أو يجلسون لوحدهم لساعات دون أن يتحدثوا لأحد، كما أنه يميل الرجل الأسد إلى مساعدة الأخرين وإرشادهم وتقديم النصح والإرشاد لهم.

ومع ابتداء السنة الميلادية الجديدة 2019, يبحث جميع محبي ومتابعي الأبراج والحظ بالبحث عن التوقعات للسنة الجديدة وعادة ما يهتمون بمعرفة توقعات الأبراج لـ ماغي فرح 2019، وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على توقعات برج الأسد لعام 2019 من ماغي فرح:

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