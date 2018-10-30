ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 31تشرين الأول/ أكتوبر 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

أنت بالطبع أفضل من الأيام السابقة، واليوم يعطيك الدعم على الصعيد العلمي، وتنجز ما تراكم عليك من أعمال، كما تتأخر كثيراً في عملك، لكنك تكون سعيداً ولست متعصباً، المساء يسمح لك بالترفيه عن نفسك، ويعطيك خبراً جيداً يدعمك على المستوى العملي لديك.

الثور 20 نيسان - 20 أيا

انتبه إلى صحتك جيداً يا مولود الثور، وبخاصة على معدتك وجهازك التنفسي، فقد يكونان أكثر المتأثرين. التعب يسيطر عليك لكثرة الأعمال التي تقوم بها طوال هذا اليوم، في المساء ننصحك بعدم الخروج من البيت، فهذا أفضل لك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يكفيك جدالاً وكلاماً، فأنت منذ الصباح تحب الكلام الكثير والمناقشة التي لا تنتهي، كن أكثر سلاسة في تعاملك مع موظفيك، إذا كنت مديراً أو كنت موظفاً فعامل زملاءك بهدوء ولا داعي للعصبية التي تتملكك، فاليوم جيد وإذا أمعنت النظر به أمكنك استغلاله لصالحك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عد للعشرة قبل الإجابة، مع أن الحظ يقف في صفك يا مولود السرطان، لكن الأوضاع الفلكية لديك غير مستقرة، لذلك عليك التفكير قبل إجابتك، لأن لديك قرارات مهمة تصدرها وتؤثر عليك، في فترة ما بعد الظهر تصبح أكثر سعادة، وهنالك بعض الأمور التي قد تجري أمامك تجعلك كذلك. أما في المساء فالأجواء رائعة للسهر وللاستمتاع مع أصدقائك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

الهواء يلعب بك يميناً وشمالاً يا مولود الأسد، فكن حذراً في تصرفاتك، ولا تكن متسرعا. إحساسك بالمزاجية قد يزيد في فترة الظهر لضغط العمل وللأمور المبعثرة في محيطك. الصحة مهمة أيضاً في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

كثير من الأحداث تدور حولك منذ الصباح، لكنك تبلي بلاء حسناً فيما تفعل، وبخاصة على الصعيد العملي، حيث أن الامور تسير كما ترغب، لا تجعل الغرور يفقدك أعز الأصدقاء لديك في فترة ما بعد الظهر إثر معاملتك له بالسوء، المساء لن يكون هادئا، بل فيه الكثير من الأحداث والبرامج التي تنهي يومك السعيد.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

تسير معك الأمور أفضل مما كنت تتصور، وأهمها الصعيد المالي الذي يتلقى دعماً من الفلك، ويؤثر على وضعك إلى الأفضل، فمبلغ لا بأس به من النقود وغير متوقع يدخل جيبك. لكن على صعيد العمل أنت كسول اليوم ولا تريد القيام بعملك مما يجعله يتراكم لديك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

اليوم من أيامك المفضلة يا مولود العقرب، مع أنك لا تشعر بذلك في الصباح، لكن في الظهيرة تشعر بالانتعاش والقوة. يوم جيد للقيام بما تريد القيام به، وبخاصة مع توقيع العقود والمبادرات وإنجاز العمل المتراكم لديك، المساء جيد لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، لكن عليك الابتعاد عن من تحب، لأن علاقتكما ما تزال متوترة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الأمور تسير عكس ما ترغب اليوم، وكل ما تفعله يقلب ضدك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حيث يزداد ضغط العمل لديك ومزاجك يسوء في كل لحظة أكثر من الأخرى، وأي كلمة توجه لك تأخذها بحساسية زائدة، المساء ليس بأفضل.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الثرثرة ليست في صفك، فهي ستدفع بالمشاكل نحوك في فترة الصباح، يوم هادئ لا يوجد به أي أحداث مهمة تذكر، العمل قد يكون أكثر المؤثرين عليك في فترتي الصباح والظهيرة، لكن بعد ذلك فإن الأمور العائلية تأخذ اهتمامك لبعض الالتزامات المؤجلة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

متهور، جريء، شرس، شخصيتك قد تبدو مخيفة للآخرين، لأنك لا تتصرف بعقل اليوم، وتريد الهجوم على أي أحد يوجه لك ولو كلمة صغيرة، اهدأ وحاول التفكير قبل اتخاذ قرارك، ولا تعتمد على قلبك وعواطفك، المساء قد يكون أفضل من النهار، لكن يفضل عدم القيام بأي شيء مهم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

شخصيتك مميزة هذا اليوم يا مولود الحوت، فأنت تفعل ما يمليه عليك عقلك، وتحطم القيود لتفعل ما تريد، يوم جيد للعمل، وبخاصة أن الفلك يدعمك بكل مشاريعك الجديدة وتوقيع العقود أو فرصة عمل قد تحصل عليها في فترة ما بعد الظهر.

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