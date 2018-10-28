ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

تتأرجح اليوم بين الحماس والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط أكثر من المعتاد. حاول تذكر الماضي، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جدًا، لن يكون له أهمية تمامًا عن قريب، ويساعدك هذا أيضًا في تقدير الأمور والصعوبات نسبيًا.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا!

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية.

الأسد 23 تموز - 22 آب

على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تواجهك اليوم أفكار جديدة، وسوف تنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة. يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حالة نجاحك. كذلك يجب أن تُظْهِر بعض الصراحة في علاقتك. الأفكار غير العادية التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جديدة؛ كاشفة لجانب جديد تمامًا من ذاتك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها.

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