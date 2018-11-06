ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تستحق قوة عزيمتك الثناء، ولكنك تنسى أن الحياة تحمل أشياءً أخرى غير النجاح. أنت تسعى بمثابرة شديدة ولكن عليك أيضًا تقبل النكسات. اعطِ لنفسك المزيد من الوقت للوصول إلى أهدافك بطريقة أكثر راحة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة، كما أنك تتمتع بالحماس والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك. وظِف تلك الطاقة لتخطو الخطوة الأولى. تحدث عن ذلك مع المقربين إليك وأصدقائك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت ناجح في العمل – حتى وإن لم يلاحظ ثلاثاء ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي.

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