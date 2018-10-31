توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 من ماغي فرح

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 من ماغي فرح:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، هذا الشهر سيحصل لك تطور كبير تتحسّن الأجواء وتلمس تطوراً كبيراً ابتداءً من اليوم الأول، تكون الحيوية في أوجها والمعنويات مرتفعة جداً، فتنفتح أمامك ابواب عديدة ويسهل عليك الإنتقال من امر الى آخر.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، إنه بالتأكيد شهرٌ مثمر تتطوّر فيه الأحداث بشكل جميل وبنّاء، لا أعدك بأرباح طائلة على الصعيد المادي، وتنفرج عقدة ما قبل تاريخ23 ، كرّر المحاولات فهي ممتازة جداً.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لديك فرص ازدهار متنوعة وجديدة، أنت متألقٌ وناجح، طاقاتك فعّالة على مختلف الصعد ومنذ اليوم الأوّل. أفكارك غنية ومثمرة ومقنعة، قدراتك على مواجهة المصاعب مميّزة لأنك تجد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، إنه بالتأكيد شهرٌ مثمر تتطوّر فيه الأحداث بشكل جميل وبنّاء، لا أعدك بأرباح طائلة على الصعيد المادي، وتنفرج عقدة ما قبل تاريخ23 ، كرّر المحاولات فهي ممتازة جداً، وصحتك ممتازة لا داعي للقلق.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، وقت الاجتهاد والكفاح، أنت أمام مفترق طريق، أيها الجوزاء، تلوح أعمال كثيرة في الأفق وتراكمات وتعب وإرهاق، ما يستدعي الكثير من التحضير والبرمجة والترتيب واستباق الأمور ووضع البدائل والتفكير في حلول.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أجواء حذرة ومتقلبة هذا الشهر تكون اجواؤه حذرة ومتقلبة نسبياً، جو من التردد والحساسيات، فقد يطرأ ما يثير المواجهات في كل لحظة. حاول أن تكون حذراً وإيجابياً، حتى تتجنَّب الاحتكاكات التافهة.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

أوقات جيدة ييعدك هذا الشهر بأوقات جيدة، لكنه يحمل جوّاً من التردد والحساسيات، فقد يطرأ ما يثير المواجهات في كل لحظة. حاول أن تكون حذراً وإيجابياً، حتى تتجنَّب الاحتكاكات التافهة.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، صحيح ما قاله الشاعر زهير ابن ابي سلمى، إننا لا نعلم شيئًا عن الغد، لكن الأفلاك أثبتت إنها دليل على أحداث وتطورات عامة محتملة كما على استعدادات يمكن اذا فهمناها ان نتكيف معها ونستدرك الاخطار ونستفيد من العوامل الإيجابية.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يمكن التحدث عن فترة من التحرر تمر بها الآن ومن الحظ الذي يفاجئك في بعض الأحيان لتنفيذ آمالك ورغباتك المهنية وتتوصل الى الاستقرار المالي الذي يبدأ بالتجسد في هذا الشهر، لقد انتهت الفترة الرمادية وزمن الجهود الضائعة والعقيمة، أنت اليوم على طريق النهضة ولو مررت ببعض التعب أو القلق.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لا تخف لن تنفجر يا عزيزي بل ان مواهبك هي التي تتفجر وكذلك امكاناتك وطاقتك الهائلة لإنجاح المشاريع والأبحاث التي تقدم عليها. قُد المسيرة بذكاء وحنكة ومهارة لكي تستفيد من هذه الحظوظ وحاول ان تنجز ما عليك قبل الكسوف الحاصل يوم 23 اذ انك ستطرق الأبواب المناسبة، ويتسنى لك في هذه الفترة إبراز أهميتك وكفاءتك. كذلك يحالفك الحظ في العاب اليانصيب اذا شئت.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تخرج هذا الشهر عن إطار المهمة الموكولة اليك والتزم الحياد، فقد تكثر المآخذ عليك، وتضطر الى تحصين جبهتك والدفاع عن نفسك. قد تغيب عن حدث كبير او تغيب، وربما تنكر البعض لإنجازاتك، هذه هي الطبيعة البشرية التي تسودها النفعية والمصالح بينما يقل عدد الناس المتمسكين بمبادئهم والذين يرفعونها فوق المصالح.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أرى في السماء ظروفاً جيدة تعدك بها الأفلاك بين 1 و 23، شرط أن تعتمد أسلوباً رقيقاً وليناً وان تفضل الاعتدال على التطرف، فهكذا تسجل نقاطاً لمصلحتك، لا شك بانك تتمتع بعذوبة تحملها اليك الأفلاك الموجودة في برجي الميزان والحمل، فيسطع نجمك وتمارس هوايتك في التواصل مع الآخرين والخروج بأفكار مبدعة ومبتكرة، لكن حاذر من بعض الذين يحاولون استفزازك، لأنك اذا تصرفت بطريقة غير مسؤولة او انفعالية فربما تنقلب الأمور ضدك.

المزيد:

كيف تجذبين رجل العقرب إليكِ بـ 5 خطوات!

نظرة عامّة حول برج العقرب

الصفات العامة لبرج العقرب