ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليًا قبل الكلام والتصرف.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

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العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا.

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