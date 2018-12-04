ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليومالأربعاء 5 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، قد يشعر الآخرين أنك عدائي، فأنت إما عبوس أو عصبي أو حساس لكل كلمة تقال، لا تنسحب من معركة كلامية أو تنسحب من موقف قد تشعر فيه أن المحيط يحاسبك، اشرح مواقفك بهدوء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، اليوم الأمور جيدة، يناوبك جو من الشعبية والحب من حولك، يوم لإنجاز بعض الأعمال المؤجلة، محيطك يدعم اختياراتك وقراراتك من أفضل أيام الشهر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، حافظ على هدوء أعصابك ونبرة صوتك فلا تعرض لقاءك للفشل، قد تسبب لك هذه الفترة حزنًا وتشعر بالظلم والقهر، لا تيأس وكن صبورًا لعلك تنجح.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، قد تتعرض لظلم أو استفزاز فلا تجازف بما تملك قد تخسر موقعًا أو شريكًا، لا تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لا تسمح لعواطفك بالتأثير على أدائك، بكّر إلى عملك واستعن بالزملاء ولا تهمل الواجبات مهما كثرت، راعِ ظروفك الصحية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تطمئن الخواطر وتفرح لانحسار الهموم، تسمح لك القدرة بالمصالحة والارتباط والوقوع في الحب، إنها فترة ناجحة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تأثيرات القمر مربكة بعض الشيء على الصعيد الشخصي وقد يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي، لا ترتبك أمام المسؤوليات فبالتنظيم الجيد تحل الأمور.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تعود السيطرة على معظم الأوضاع وتحقق تقدمًا وتجتاز امتحانًا، روّج لعملك أو قم باتصال مهم وملحّ، بكّر إلى عملك ولا تتكاسل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تفرح لتسوية مالية أو لمصالحة في اليومين الأخيرين، دافع عن حقك. تُسلَط الأضواء على مسألة مالية أو قرض.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تكون في موقع مهم قادر على تجاوز العقبات والقيود، تأثير القمر استثنائي، لا تضيع الفرص واستغل الوقت.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تراهن على الحظوظ إطلاقًا ولا تحسم أمرًا، تميل إلى الهدوء والبعد عن الصخب. من أصعب أيام الشهر وأقلها حظًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يناسبك العمل ضمن فريق أو مجموعة حيث الدعم والتأييد. تخوض مجالات عديدة ومتنوعة. نظّم جدول أعمالك وعزّز شعبيتك.

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