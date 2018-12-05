ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، حدثك قوي، تبدو مستعداً للمشاركة في اجتماعات وأماكن تسلية وفرح إلى جانب الأصدقاء الذين قد يلعبون دورًا بناءً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، قدم أفضل ما لديك من خبرة ومعرفة، وحاذر من الإهمال والتوتر والارتجال. قد تحصل على فرصة ثمينة لتطوير موقعك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، حاذر من إهمال الأوراق أو التأمين الصحي. هناك قلق حول أحد الأحباء. ستبحث في شؤون مالية أو إدارية.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تقع ضحية التحديات. اسعَ للمصالحة وللتسوية، تصالح مع أخصامك وأحبائك. تحرك نحو أهدافك وكرر المحاولات ولا تستسلم.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تقسو عليك الظروف وتخاف من مؤامرة تحاك ضدك، حاذر من اعتماد أسلوب عدائي لمواجهة الموقف.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تكثر الانشغالات والهموم في المكتب والحياة اليومية، تشعر بالإرهاق وتحتاج إلى من يساعدك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، حاول تلطيف الأجواء واستعادة ثقة الآخرين. فترة مناسبة للتعارف أو المصالحة أيضًا، لكن بادر بتعزيز الروابط الاجتماعية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، استعد لبداية جديدة، تعيش لحظات مهمة قد تكون على الصعيد المهني أو العائلي، لا تلقِ باللوم على أحبائك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تتميز بانفعالية وديناميكية، وقد تسمع جوابًا يعجبك. لا تبالغ بالمصروفات. باستطاعتك التحاور والتشاور مع الأمر بسهولة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، هذه الفترة تشجعك على الإفصاح عن الرأي والمشاعر وتتلقى جوابًا في هذه الفترة، وتتضح لك الأمور، المالية منها بالذات.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، فترة مناسبة للحوار والتواصل. هناك أيضًا أخبار مفرحة، وتبدأ مرحلة جديدة، كن جادًا و موضوعيًا في تنظيم الأمور.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تتراجع المعنويات وتتراجع معها فرص النجاح. كن حذرًا من المحتالين والالتباسات، واحمِ استقرارك الصحي.

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