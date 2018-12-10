ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ما تزال الضغوطات وأعباء الحياة تلقي بظلالها عليك، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تتضمن الكثير من المشكلات والشجارات مع زملائك في العمل، في فترتي ما بعد الظهر والمساء عليك بالتزام البيت وعدم الخروج منه.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، اليوم مثل قوس قزح، فيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خالٍ من الأحداث، إلا أن فترة الظهيرة بها مفاجآت عديدة، وبخاصة على المستوى الشخصي، في المساء تتحسن الأمور، وبخاصة على المستوى العاطفي الذي يكون في أفضل وضع لديه، لكن عليك بتقليل كلامك لكي لا تخطئ وتندم على كل كلمة قلتها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، اليوم مثل قوس قزح، فيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من الأحداث، إلا أن فترة الظهيرة بها مفاجآت عديدة، وبخاصة على المستوى الشخصي، في المساء تتحسن الأمور، وبخاصة على المستوى العاطفي الذي يكون في أفضل وضع لديه، لكن عليك بتقليل كلامك لكي لا تخطئ وتندم على كل كلمة قلتها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تبدأ بعزيمة منخفضة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك ببطء شديد، ما قد يجلب لك بعض الانتقادات من المحيطين بك. تشعر بالقوة والشجاعة في فترة الظهيرة وما بعدها، ما يجلب لك التقدم على المستوى العملي، كما عليك استغلال الفرصة للبيع والشراء إذا كنت من مستخدمي البورصة.

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 من ماغي فرح

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، الأعمال كثيرة اليوم، وقد لا تجد الوقت لحك رأسك، والقيام بخصوصياتك، وبخاصة على صعيد العائلة، فلذلك لا ترتبط بمواعيد شخصية هذا اليوم حتى في فترة المساء، لأنك ستكون مثقلًا بالأعمال حتى ساعة متأخرة، في فترة المساء تخف الأعباء قليلاً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم آخر صعب عليك، فنصيحة هذا اليوم اترك نفسك ولا تمشِ عكس التيار، فالأمور لن تسير بصالحك وعصبيتك تصل إلى أعلى مستوياتها في فترة الظهيرة، حيث التعب وضغط العمل في فترة المساء، لا أنصحك برؤية من تحب، لأن الأمور بينكما لن تكون على ما يرام.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، كن أكثر سلاسة في التعامل مع غيرك هذا اليوم، لأنك تصر على رأيك بشكل منفر وعنادك لا مثيل له، جاذبيتك تزداد لدى الجنس الآخر في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لذلك لا ترفض طلب أحد الأصدقاء بالخروج وقضاء سهرة جميلة، لأن هنالك ما سيفرحك وبخاصة على الصعيد العاطفي أو قد تتعرف على شخص قد يفيدك في مستقبلك العملي.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، أنت منذ الصباح عصبي ومنذ فتح عينيك من النوم تكون في حالة استنفار عليا، لكن لا تقلق فلن يطول نهارك على هذا المنوال، بل تتحسن الأمور تدريجيًا خلال النهار، لكي تصبح في مزاج ولا أروع وتحصد العديد من الأخبار والأمور الجيدة، وبخاصة في العمل. في فترة المساء اخرج واستمتع بوقتك فمزاجك ولا أروع.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، احذر فالأوهام تحجب عنك الرؤية الصحيحة، خفف مزاجيتك وحاول التركيز على ما تفعله اليوم، ولا تكن مهملًا وعجولًا في كل عمل تقوم به، لأن الحظ لا يدعمك بل يعاكسك 180 درجة، في فترة المساء احذر على صحتك، وبخاصة على المعدة والرجلين.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لن تجلس في مكان واحد لمدة طويلة، وذلك للعمل الكثير الذي ينتظرك منذ الصباح، لكنك مع هذا سعيد ومبتسم إلى أبعد الحدود، مناقشة كلامية في فترة ما بعد الظهر بينك وبين زملائك في العمل، لكنها لن تؤثر عليك، لأن مزاجك منيع ضد أي شيء، في المساء تبدأ خططك للقيام بمشروع مهم أو تغيير في نمط حياتك الذي مللت منه.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، الأمور المالية هي الأكثر سيطرة على تفكيرك، فأنت تعاني من ضائقة مالية خانقة، وذلك للإسراف خلال الأيام الماضية، في فترة ما بعد الظهر قد يؤثر بك خلاف مع من تحب، ما يؤدي إلى تغيير مزاجك الهادئ منذ الصباح، لكن الأوضاع ما تلبث أن ترجع إلى ما كانت عليه في المساء، فهذه غيمة صيف ليس إلا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، إحساسك بالقوة ما يزال مسيطرًا عليك، فحاول استغلال هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطورًا ممتازًا اليوم، وبخاصة أنك تدخل في جدال مع رئيسك بالعمل أو مع أحد زملائك، تكون أنت الرابح في النهار، المساء يكون جيدًا للخروج والتعبير عن نفسك، فالأضواء مركزة عليك.

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