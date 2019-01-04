ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 5 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 5 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 5 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 5 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، وضعك سيئ اليوم ولا شيء يسير كما تريد، فاليوم لا يختلف كثيرا، لكن على العكس فالأمور قد تزداد سوءا وبخاصة في فترة الظهيرة التي تعد الأسوأ لغضبك وعصبيتك، ستتخذ قرارات مفاجئة ولن تحتمل أي كلمة توجه لك، لا أنصحك بالخروج مساء فالمنزل أفضل لك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الأجواء عادية خلال هذا اليوم، وحاول أن تكون أكثر نشاطا في حركتك ولا تراكم الأعمال عليك، لديك بعض الالتزامات المالية وبعض المصاريف في فترة ما بعد الظهر. أما بالنسبة للمساء فالوضع أفضل وبخاصة على الصعيد العاطفي.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لن تترك أحدا من شرك يا مولود الجوزاء، فأنت تصطدم مع أي شخص يقف أمامك وكلامك يخرج كالمدفع من فمك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حافظ على هدوئك ولا داعي للتهور في أي عمل تقوم به.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لك طلّة مميزة وشخصية قوية، فأنت تواجه الأمور بكل شجاعة، ولا تهرب من أي مشكلة، يوم جيد لتصفية الأمور وإصدار القرارات، فكل هذه الأمور تكون لصالحك وتدعمك، حاول أن تكون أكثر تفاهما مع من تحب وأن تعطيه اهتمامك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، ما تزال مركزا على أعمالك، فهي تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك، تنجز أعمالا كثيرة وضغط العمل يصل إلى أعلى مستوى له في فترة الظهيرة وما بعدها، احذر من أن ينسيك عملك في فترة المساء أمور أخرى كالعائلة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، عليك بحل مشكلاتك العاطفية يا مولود الميزان، فإن الأوضاع تذهب إلى طريق مسدود وغير مشجع، عليك بتمالك أعصابك واترك العناد جانبا، أما في الصباح فعليك الانتباه والتركيز على عملك، لأن هنالك بعض المواضيع المهمة التي قد تكون متواجدة لديك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، عليك باستغلال هذا اليوم كاملا وفي كل المجالات، لأن الحظ يقف إلى جانبك والأمور تسير إلى مصلحتك، الفلك يدعمك يا مولود العقرب مثل أمس، لكن عليك بأن لا تترك عصبيتك تغير لك مزاجك الرائع في المساء لسوء تفاهم قد ينشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الكثير من الأحداث والتغييرات تنتظرك يا مولود القوس، ومنذ الصباح تتلقى خبرًا يغير برامجك ومواعيدك كافة لهذا اليوم، كن هادئا وفكر مليا قبل الإقدام على أي قرار في فترة الظهيرة، فأي خطأ قد يكلفك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تمهل قليلا اليوم، وبخاصة في فترة الصباح التي تعد أكثر أوقات اليوم صخبا، كثير من الأمور تحدث مما يجعلك في حيرة، احذر أثناء تعاملك مع رئيسك وبخاصة في فترة بعد الظهر؛ حيث قد يحصل نقاش بينكما لا يصب بصالحك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تطغى الأمور المالية على تفكيرك وحساباتك، فأنت تقيم وضعك المادي ما لك وما عليك، مبلغ مالي لا بأس به في الطريق للخروج من جيبك، العاطفة ممتازة هذا المساء وعليك باستغلال هذا الوضع لتقوية علاقتك مع من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يوم آخر من النجاح يا مولود الحوت، فأمورك تسير من جيد إلى أحسن ومزاجك اليوم في أحسن حالة، وبخاصة أن الأمور تسير كما ترغب، وبخاصة في مجالي العمل والمال، في فترة ما بعد الظهر يحصل نقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل.

المزيد:

ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 4 يناير/كانون الثاني 2019؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 3 يناير/كانون الثاني 2019؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني 2019؟