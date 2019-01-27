ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تدع الكآبة والملل يدخلان إليك وخاصة انك تشعر بالروتين وخاصة في فترة الصباح عند صحوتك من النوم لكن في الظهيرة قد يكون لديك بعض الأمور البيتية لتسويتها ، المساء تفكر بالخروج مع أصدقائك لأنك انشغلت عنهم فترة طويلة بالعمل وقد تستمتع معهم.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، كان الله معك فما تزال الأمور تعاكسك، فمزاجك ليس جيداً وعصبيتك تظهر على أي كلمة توجه إليك أو أي فعل صغير أمامك، لا تأخذ أي قرار لأن قرارك لن يكون حكيما، صحتك لن تكون على ما يرام في المساء وخاصة معدتك فعليك الراحة وعدم الخروج من المنزل وخاصة مواليد 1 الى 11 أيار (مايو).

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أسرع في تنفيذ ما تريد يا مولود الجوزاء فان الأمور تسير في صالحك ويدعمك الفلك بكل امر تقوم به، لكن الناحية العاطفية هي المتوترة منذ الصباح الباكر والكبرياء يسيطر على العلاقة بينكما، قم بالمصالحة واستغل الظروف في المساء لأن يوم غد لن يكون مشجعا للقيام بهذه الخطوة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، الحظ سوف يودعك اليوم فلا تتردد باستغلاله، وخاصة في المجالات الشخصية والعاطفية ، الصباح لن يكون مشجعا بل هادئا والاحداث قليلة لكن تبدأ الأمور بالحركة في فترة ما بعد الظهر ويأتيك خبر جيد مما يجعلك فرحا، المساء سوف يلقى رضاك للعلاقة الجيدة بينك وبين من تحب، مواليد 1 الى 12 تموز (يوليو) الأكثر حظاً.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، التردد والمزاجية هذه حالتك لهذا اليوم يا مولود الأسد فانت سوف تكون ضائعا وقد لا يسير شيء كما تشتهي وذلك لمعاكسة الفلك لك، لذا احذر من الطيش والتعامل بعدم اهتمام لأن كل ذلك سوف يقع على رأسك، المساء سوف يكون لديك بعض الالتزامات العائلية وخصوصاً مواليد 1 إلى 13 آب (اغسطس).

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، السراب سوف يخدعك، فلا تصدق كل ما تراه لانه خدعة فالصباح يعطيك انطباعا أن الأمور جيدة ويسير كل شيء حسب ارادتك، لكن كل هذا إلا مقدمة لما سيحدث في الظهيرة وما بعدها من مفاجآت لن تسرك ابدا، لكن ذكاءك سوف يقف معك وينقذك في اللحظة الاخيرة، اما المساء فقد تنهال به الدعوات اليك ولن تعرف ما تختار.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، انت اليوم كسول جدا وقد تبقى نائما حتى ساعة متأخرة ، عند الظهر سوف يبدأ نهارك ببعض الالتزامات العائلية مما يجعلك تتأفف. عليك بأن تنتبه على مصاريفك لانها كثيرة اليوم وبالاخص انك قد تتسوق في فترة ما بعد الظهر .المساء سوف يكون جيدا من الناحية العاطفية وبالاخص لمواليد 2 إلى 11 تشرين الأول (اكتوبر).

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، ترى أن الأوضاع ما تزال تدعمك يا صديقي العقرب، لكن لا تدع ثقتك العمياء بنفسك تجعلك تتهور بأحد القرارات الخاصة ، مع أنك أكثر الأشخاص نجاحا هذا اليوم لكنك قد تلجأ إلى أحد اصدقائك لمساعدتك في أمر شخصي يخصك ، المساء جيد كي تلجأ إلى من تحب لتغيير الأجواء حولك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الأوقات السيئة التي ما تزال تؤثر عليك منذ فترة تجعل اسهمك بالحضيض، الاجواء العائلية لن تسير كما تريد كما انك ستلحظ أن كلمتك غير مسموعة واحكامك تبدو ليست في محلها، أخذ الراحة لهذا اليوم ضروري وخاصة في المساء حيث ترفض دعوة للخروج لعدم شعورك برغبة بالكلام.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أنت عصبي اليوم لما تلقى من انتقادك من الأشخاص حولك فأنت كما أعلم لا تحب الإنتقادات، لا بأس عليك بسد أذنيك لما تسمعه من كلام وخاصة أن الإشاعات سوف تحوم حولك وبالاخص بعلاقتك بمن تحب، تشعر برغبة في المساء بملازمة البيت لتجلس مع اسرتك لغيابك الطويل عنهم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، الكثير من المواجهات والنقاشات سوف تتم اليوم يا عزيزي وخاصة انك مللت من السكوت والصبر، وقررت ان تبوح بكل ما يزعجك وأمام الأشخاص المناسبين لذلك، تشعر بالراحة في فترة ما بعد الظهر والمساء لأنك بذلت مجهودا كبيرا في ساعات الصباح . ترفض الخروج هذا المساء وتريد إراحة جسدك بالبيت.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، ستستفيد من هذا اليوم وبالأخص في ترفيه نفسك يا مولود الحوت وخاصة أن اليوم يعطيك فرصة للخروج والتمتع بوقتك، من المؤكد أن اليوم لن يخلو من المشاكل لكنها عابرة، حاول أن تكون أكثر عاطفة في المساء عند لقاء من تحب ولا تكن ناشفاً ومتسلطاً لأن ذلك لا يصب في مصلحتك.

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