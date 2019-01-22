توافق الأبراج: توافق برج الدلو مع باقي الأبراج
توافق برج الدلو مع باقي الأبراج
شخصيّة برج الدلو من ٢٠ يناير إلى ١٩ فبراير هو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام. الدّلو شخص ذكي و لكن أيضا مثالي. مواليد هذا البرج يتميّزون بالإنطوائية مما يمنحهم مظهر البرود و الإنزواء و لكن في داخلهم يسعون إلى التّواصل مع الآخرين. الشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة و متعلّق جداً باستقلاليته. الدّلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين و هو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين.
تعرف على توافق برج الدلو مع باقي الأبراج:
برج الدلو والحمل: هوائي، وناري، علاقة غير منسجمة، يسودها المزاجية والأنانية، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة .
برج الدلو والثور: هوائي، وترابي، علاقة غير منسجمة فيها التناقضات وعدم التوافق بالآراء نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.
برج الدلو والجوزاء: هوائي وهوائي علاقة متوافقة تتميز بالاندماج الروحي والعاطفي بين الشريكين،نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة .
برج الدلو والسرطان: هوائي، ومائي، علاقة ناجحة ومتوازنة يسودها الحب المتبادل والتفاهم،نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة .
برج الدلو والأسد: هوائي وناري،علاقة غير منسجمة، يسودها المزاجية والأنانية، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة .
برج الدلو والعذراء: هوائي، وترابي، علاقة غير منسجمة تسودها التناقضات والاختلاف بالأفكار تحتاج للعقلانية نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.
برج الدلو والميزان: هوائي، وهوائي ، علاقة متوافقة فيها الحب المتين والتعاون من أجل تأمين حياة عائلية ناجحة نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة .
برج الدلو والعقرب: هوائي ، ومائي، علاقة ناجحة ومتوازنة تتميز بالحب والتضحية والإخلاص نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة .
برج الدلو والقوس: هوائي،وناري، علاقة غير منسجمة تسودها الخلافات المستمرة، والأهداف المتناقضة، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة .
برج الدلو والجدي: هوائي ، وترابي، علاقة غير منسجمة يسودها الأنانية والجدل،نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.
برج الدلو والدلو: هوائي ، وهوائي، علاقة متوافقة وناجحة يسودها الحب والرومانسية والطموح المشترك،نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة .
برج الدلو والحوت: هوائي، ومائي، علاقة ناجحة ومتوازنة تسودها الصراحة والتفاهم والعمل المشترك لتحقيق الطموح والأهداف نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة
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